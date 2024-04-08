Pixel 8a出現在廣告中　機身弧度及鏡頭位有改動　新配色有這兩款

Google Pixel 8a意外現身廣告中，引發了人們的關注。這款手機最近出現在了Google Fi的廣告中，讓人們看到了它的身影。廣告中展示出了兩種顏色的Pixel 8a手機，一款為奶油色，另一款則呈現深藍色。



與現有Pixel系列手機的設計不同，Pixel 8a採用了磨砂質感後蓋，並且機身的圓角弧度以及攝像頭挖孔的位置也有所區別。根據爆料者分享的配置訊息，該機配備4500mAh容量電池和27W充電速度。

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關於Pixel 8a的具體配置細節目前尚未公布，但可以確認的是它將搭載Tensor G3晶片組，並配備6.1英寸FHD+ 120Hz OLED屏幕。後置攝像頭系統仍然是6400萬像素 + 1300萬像素。

值得注意的是，Pixel 8a可能會成為Google I/O開發者大會期間最受關注的產品之一。隨着Google越來越注重硬件產品線，人們期待着這款新設備帶來什麼樣的驚喜。無論是外觀設計還是性能表現，我們都拭目以待。

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