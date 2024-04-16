Sony FE 16-25mm F2.8G超廣角變焦鏡上手試｜Sony最新推出全新G系列 FE 16-25mm F2.8超廣角變焦鏡頭，在輕巧便攜與F2.8恆定大光圈之間取得完美平衡，為廣大攝影愛好者和專業工作者提供一個更好的拍攝利器。



Sony FE 16-25mm F2.8G超廣角變焦鏡最大的特點就是其輕巧的體積。得益於Sony先進的光學設計和製造工藝，FE 16-25mm F2.8 G的體積和重量相比同級別的FE 16-35mm F2.8 GM更小更輕，直徑甚至比FE PZ 16-35mm F4 G還要小。409克的機身重量搭配極致輕巧的設計，無疑會大大提升用戶的使用體驗。

Sony最新FE 16-25mm F2.8 G超廣角變焦鏡非常輕巧

在影像品質方面，FE 16-25mm F2.8 G在細小機身中實現了極高的成像素質。鏡頭包含3片非球面鏡片、1片ED非球面鏡片和3片ED鏡片，有效抑制各種像差，從畫面中心到邊緣都能呈現高解析、高對比度的優秀表現。此外，鏡頭還對近攝能力進行了升級，最近對焦距離縮短至0.18米，最大放大倍率達到0.20倍，可拍攝更多近景元素。F2.8的大光圈和11片圓形光圈葉片則帶來柔和、亮麗的背景虛化效果。

FE 16-25mm F2.8 G試相👇👇

自動對焦方面，FE 16-25mm F2.8 G搭載兩組線性馬達，提供快速、安靜、低震動的對焦驅動，完美兼容如α9 III等高速連拍相機，即使在錄製4K 120p高規格影片時也能穩固追蹤主體。

新鏡還為影片拍攝量身打造了一系列功能，首先線性反應手動對焦，可實現即時、直覺的對焦控制；極低的呼吸效應以及支援Dynamic active/Active Image影像穩定功能，即使手持廣角拍攝行走畫面也能獲得平穩影像；可調式的光圈環和無段開關提供更多創作自由度。

Sony FE 16-25mm F2.8 G

人性化的操控性設計也是FE 16-25mm F2.8 G的一大亮點。對焦環、光圈環、對焦鎖定按鍵、對焦模式轉換鍵等多個實體控制介面，方便用戶隨時進行調整。同時，鏡頭還具備優秀的防塵防潮性能和前鏡片氟塗層，無懼惡劣的戶外拍攝環境。

值得一提的是，FE 16-25mm F2.8 G與同期發布的FE 24-50mm F2.8 G在很多方面擁有相同的規格，例如濾鏡直徑、遮光罩兼容性、操控介面佈局等，方便兩支鏡頭的共同使用。這對於需要頻繁更換鏡頭的攝影師和視頻創作者而言無疑是一大好處。

FE 24-50mm F2.8 G與FE 16-25mm F2.8 G 同樣輕便，非常合適一同外帶使用。

Sony FE 16-25mm F2.8 G建議零售價為9690港元，4月17日至24日接受預售，凡預購即可獲贈多層鍍膜保護濾鏡（VF-67MPAM 價値$530），正式4月26日上市。