Sony Xperia 1 VI實機曝光　取消帶魚屏設計　改進核心外還有這些

著名爆料人士Onleaks近日發布了索尼Xperia 1 VI的工業設計訊息。這款新機與上一代相比，在正面設計風格上保持了無劉海、無挖孔的特色，但機身顯著加寬。



據悉，Xperia 1 VI的尺寸為161.9 x 74.5×8.4mm，屏幕尺寸達到了6.5英寸，比上一代增加了3.5mm的寬度（Xperia 1 V的尺寸為165×71×8.3mm）。更引人注目的是，Xperia 1 VI放棄了之前堅持的21:9帶魚屏設計，將屏幕縱橫比例改為了19.5:9，與競爭對手三星Galaxy S24 Ultra的屏幕比例相當。

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在核心參數方面，Xperia 1 VI將搭載高通驍龍8 Gen3移動平台，並配備後置三攝主相機。此外，頂部保留了3.5mm耳機孔，這也是備受關注的一個細節。

值得注意的是，在手機屏幕方面，Xperia 1 VI做出了重要調整。不同於以往採用的4K顯示屏，這次索尼降低了分辨率至2K。這一改變受到了廣泛關注。

總體而言，Xperia 1 VI在外觀和核心配置上都進行了升級和改進，值得期待。

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