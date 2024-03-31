GPT-5要來了？傳OpenAI向企業提供Demo　比GPT-4優秀會在這時推出

外界期待許久的GPT-5快要來了嗎？有內部人士透露OpenAI已在向企業展示新模型，最快今年年中就會登場。



外界引頸期盼的GPT-5終於要來了？有消息指出，OpenAI正在準備於幾個月後發布新版本的GPT模型，最快可能是夏季推出。

GPT-5最快夏季登場！傳OpenAI正向企業展示GPT-5模型

根據《Business Insider》報導，有兩位消息人士透露，OpenAI預計在年中發表GPT-5，還有另一位消息人士指出，有部分企業近期收到了新模型及ChatGPT加強功能的Demo。

GPT-5的詳細資料目前仍未曝光，不過一位看到GPT-5模型的企業執行長評論，「 （新模型）真的很好，有相當大的進步。 」該執行長表示，OpenAI曾向針對他們的需求展示了新模型，並聲稱該模型仍有一些尚未推出的功能，包括能夠自動化執行任務的AI代理人。這番介紹也令人聯想起前陣子由新創Cognition推出，聲稱能夠自主作業、世界上第一位AI工程師「Devin」。

按照目前爆出的消息，GPT-5與GPT-4相比將有長足進步。 （unsplash@solen-feyissa）

為了填補訓練AI的龐大費用、甚至轉虧為盈，OpenAI近年來一直在加強企業面的合作，例如去年8月曾發表企業版ChatGPT，提供滿足企業級資安需求的防護、無限暢用GPT-4等服務爭取更多企業採用，今年初推出的GPT Store同樣配備企業級服務ChatGPT Team，開放企業利用GPT建構自己的AI應用。

不過，還有一位知名人士指出，目前GPT-5還在訓練當中，完成後尚須進行安全測試、紅隊演練──提供特定人員或團隊攻擊、挑戰該模型，以盡早發現模型是否存在缺陷或弱點──等流程，目前這些都還沒安排確切時間，很有可能趕不上原先制定的時間表，導致延後推出模型。

GPT-4還沒2歲卻快「過氣」了！原因是⋯⋯

OpenAI在2023年推出了GPT-4模型，當時GPT-4表現出遠較GPT 3.5聰明、快速，給予的回應更為準確，並且功能大幅擴充，能夠讀取及生成影像內容，甚至具有「幽默感」，受到外界的驚嘆。

不過距離OpenAI發表GPT-4已一年有餘，競爭對手也紛紛推出更為先進、強大的模型。Google發表的Gemini便聲稱在30項測試繳出更勝GPT-4的實力；而Anthropic推出的Claude 3系列模型，同樣在多數測試中比GPT-4更強大。GPT-4現在幾乎成為競爭對手發表新產品的「戰力標準」。

加上前陣子有不少開發人員抱怨GPT-4「變懶了」，對聊天機器人的表現感到失望。這種種因素都促使外界期盼OpenAI端出更為領先的AI模型，甚至OpenAI內部有寄予厚望，希望GPT-5能更可靠、強大，好在大眾及企業心中留下深刻印象。

競爭對手紛紛端出比GPT-4更強大、先進的模型，使得外界對OpenAI如何在GPT-5扳回一城更為期待。（unsplash@jonathan-kemper）

值得一提的是，近期OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）接受訪問時，也評論到了自家的AI模型，聲稱GPT-5與GPT-4的差距，會和GPT-4與GPT-3之間的落差一樣驚人。奧特曼指出，GPT3在推出當時是革命性的，但現在用過GPT-4的人都瞧不起這項老技術，而GPT-4很快也會陷入類似的境地。

「我不打算貶低GPT-4的成就，但也不想過於誇大。」奧特曼表示，「我認為我們正處在指數級上升的曲線上，我們很快就會緬懷GPT-4，就像現在緬懷GPT-3一樣。」被認為某種程度上暗示GPT-5已經不遠了。

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