音樂創作革命　SunoAIV3重磅升級一夜爆紅　音樂歌詞人聲樣樣俱全

2024年3月22日，音樂生成模型SunoAI公布V3版本，短短數日後便火爆全球，AI音樂如雨後春筍般湧現在各大網路平台，聽感不錯且風格多樣是大眾對它的評價。SunoAI也是憑藉着這一次出圈，榮獲了【音樂界的ChatGPT】頭銜。



相較於去年SunoAIV2版本的不溫不火，本次V3版本的大火似乎有跡可循——

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（1）新版本音樂質量更高，風格流派多樣。

（2）提示詞大幅改進，音樂更加流暢連貫。

（3）歌曲結尾質量提高，增強了音樂完整性。

（4）引入AI音樂水印系統，防止抄襲行為。

（5）可生成的音樂時長從80s增加至120s

值得一提的是，SunoAI不僅能夠生成音樂伴奏，還能創作歌詞和人聲（包含了不同語種，甚至是方言都可以生成)這意味着毫無樂理知識的普通人，也可快速生成自己想要的音樂。

使用方法：

用戶在使用SunoAI進行創作的時候，有兩種模式可以選擇

基礎模式：用戶提供一個AI風格的文本提示，並可以選擇讓歌曲保持純樂器，無歌詞的演奏。

自定義模式：用戶可以使用自己的歌詞，設置多種流派風格的音樂，並給主動給歌曲命名。

以基礎模式為例，點擊「Create」頁面、選擇基礎模式、輸入提示詞（可以指定歌曲的主題、風格以及歌詞）選擇V3版本(默認)、按下Create按鍵後等待幾秒、音樂完成。

綜上所述，Suno AI是一款強大的人工智能音樂生成器，不僅降低了音樂製作的門檻，還為愛好者和專業人士提供了新的創作工具。

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