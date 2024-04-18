Dyson新智能風筒Supersonic Nural 3大科技自動調溫、停頓、辨識｜Dyson今日（18日）宣布推出Dyson Supersonic Nural 風筒，Dyson Supersonic Nural具備3大智能科技，包括頭皮保護模式、智能識別、以及停頓待機模式，即睇Dyson Supersonic Nural3大智能科技啦。



Dyson今日（18日）宣布推出Dyson Supersonic Nural 風筒，具備3大智能科技，包括頭皮保護模式、智能識別、以及停頓待機模式，即睇詳情啦。

Dyson新智能風筒Supersonic Nural (陳葦慈 攝)

1.頭皮保護模式

Supersonic Nural具有頭皮保護模式，自動調節風力及溫度。(陳葦慈 攝)

為了把頭髮吹得秀麗順滑，很多人都會從不同角度、距離吹頭，不過每次拉近拉遠都需要再調一次溫度，以免過熱損髮，十分麻煩。今次Dyson推出的Supersonic Nural風筒具備頭皮保護模式，以紅外線測量風筒與頭髮之間的距離，自動調節溫度，拉近距離溫度就會下降，預計觸達頭皮時溫度保持在55°C左右，保持頭髮的水份，用家可以輕鬆用不同角度去吹頭髮。另外更有LED溫度指示燈顯示不同距離的溫度變化。

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2.智能識別

如果平日風筒會跟家人、室友分享的話，智能識別功能可以減少轉變用家的麻煩。Supersonic Nural 只要配合智能識別配件，就會記錄設定，下次使用時會自動調整熱力跟風力至相同設定。

Dyson Supersonic Nural擁有智能識別功能。(陳葦慈 攝)

3.停頓待機模式

平時用風筒打理頭髮期間，不時都需要將風筒暫時放下，停頓待機模式使用加速感測器感測用家動作，當偵測到風筒就會降低熱力及風力，不怕影響其他桌面上的物件。

Supersonic Nural當偵測到風筒就會降低熱力及風力 (陳葦慈 攝)

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