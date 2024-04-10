7款風筒、造型器推介　SHARP溫控風筒　Dyson Airwrap打造天使光

頭髮是女生的第二張臉，會影響一個人的氣色、視覺上的臉型胖瘦，還有給人的風格印象！但整理髮型對很多女生來說是件苦惱的事，尤其長髮的女生光是洗頭後要把頭髮吹乾就得要費許多心力，更別說還要用工具來變換不同的造型了！好在現在的科技越來越發達，美髮工具的設計更可無腦操作，即使是手殘也能上手。



小編整理2024討論度很高的幾款美髮工具，兼具顏值及實用性，風靡櫻花妹的溫控吹風機、BLACKPINK門面擔當Jisoo愛用同款造型夾，台灣通通買得到！

2024 7大風筒、造型器推薦

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1. SHARP四氣流水潤溫控吹風機

洗完頭吹頭髮吹到好厭世？吹風機好重手好痠？一推出就讓櫻花妹瘋搶，還獲得日本設計大賞的SHARP「四氣流水潤溫控吹風機」27/4 起在台灣也買得到啦！顛覆傳統吹風機機身笨重的印象，一支僅有540克超輕量，採用了最新進化的獨家速乾方式「簾狀四氣流」技術，將風吹口從2個增加到4個，風量提升，乾髮速度也變快，還加入了自動除菌離子技術，能有效減少靜電和摩擦帶來的傷害，保護頭髮不易褪色。利用距離感測器和AI技術調整風溫，還可以避免過熱損傷，一機提供了六種可選擇的吹風模式，姐妹們可以隨自己的美髮需求切換。

2. ghd chronos 新光速造型夾

經常使用造型夾的姐妹們，是不是都有越造型頭髮越毛燥的困擾？為了讓捲度更持久，夾的過程都需要刻意用力？專業造型師幾乎人手一支的ghd造型夾今年升級又更強了！全新推出的新光速造型夾，搭配更進階的陶瓷加熱器，能維持面板上恆溫 185°C 的最佳造型溫度，不僅可以有效率地達到造型效果，還能讓造型後的髮質自帶天使光圈，光澤美到不行！新一代的Y型設計＋圓弧機身也更符合人體工學，使用上更靈活，造型的過程，只要輕輕一滑，柔、滑、順的持久效果就能快速到位，夾直、夾捲手殘也能快速上手。

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3. Dyson Supersonic™ 吹風機

BLACKPINK Jisoo愛用、專業髮型師也大推的Dyson Supersonic™ 吹風機，迎接新年穿上新衣，特別推出限定版「普魯士藍托帕石拼色」，將經典的普魯士藍配上代表新春意像的托帕石橙紅。一機還配備四款磁吸式吹嘴，包括「順髮吹嘴」、「造型集風吹嘴」、「柔和乾髮吹嘴」以及「二合一抗毛躁順髮吹嘴」，磁吸式的設計可以快速更換吹嘴，透過吹嘴提供更穩定的氣流以呵護細軟髮質與敏感性頭皮，除了能快速乾髮外，也能隨喜好變化出不同的造型。

4. Dyson Airwrap™ 多功能造型器

今天想要女神浪漫大波浪捲髮，明天想走小清新直順髮...有了Dyson Airwrap™ 多功能造型器愛怎麼變髮都可以！配備 Dyson 第九代強力數位馬達與智慧溫控技術能防止高溫傷害髮絲，更附有「康達抗毛躁吹髮器」、「升級版造型髮捲」、「升級版順髮梳」、「圓頭豐髮梳」等多達六款配件及順髮梳，Jisoo最新代言的炫彩粉霧拼色，現在台灣也可以買得到。

5. TYMO CUES 3 段式負離子捲髮棒

美國亞馬遜月銷百萬美金的人氣品牌TYMO，在2024年又帶來令人驚豔的新品！全新登場的CUES 3 段式負離子捲髮棒，結合頂級陶瓷捲筒與高品質塗層捲髮棒，專利高品質捲髮棒塗層設計，釋放數百萬的負離子，造型同時還能放髮絲有光澤。配有3 種捲筒口徑，包含13mm、28mm、40mm，打造各種專業捲度，5 段式控溫設計，從 140°C 至 230℃ 應對各種髮質和造型需求，同時具備 60 分鐘自動關機功能，提升使用的安全性。符合國際通用電壓 100V - 240V，在許多國家使用皆不須轉接頭。

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6. ghd Helios 專業造型負離⼦吹風機

被專業髮型師譽為「吹風機界的超級跑車」Helios 專業造型負離⼦吹風機，擁有 Aeroprecis 空氣動⼒獨家專利科技，產⽣⾼速平穩低噪⾳的氣流，吹嘴也是專利科技的⼀環，「超強勁直流加壓吹嘴」的流線設計將強⼒送出的氣流均勻導出，讓最⼤限度的熱能與氣流更集中，提供更精準的風向及強勁風⼒，能夠快速乾髮及造型。特別換上限定艾莉絲限定版新色，玉石色調搭配莫蘭迪粉天鵝絨觸感的配件。

7. Panasonic nanocare 高滲透奈米水離子吹風機

每次辛苦吹完頭髮，卻變更毛燥？Panasonic討論度超高的旗艦機種nanocare EH-NA0J ，同時擁有高滲透奈米水離子&礦物負離子，加上4種美髮潤肌模式，輕量化外型設計加上大風涼，吹頭髮不怕拿到手痠。配有速乾吹嘴、造型吹嘴、集風速乾吹嘴，以及台灣限定的捲髮定型烘罩，新色羽絨白詢問度超高！

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