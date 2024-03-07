新廚具鍋內貼紙怎麼撕？網友教1妙招徹底清除最快5秒！唔靠吹風筒

新廚具常會貼上貼紙，讓許多人花很多時間試圖撕掉，卻徒勞無功。



一名女網友就抱怨，她新買的鍋子內部貼紙，怎麼撕都撕不掉，弄了半小時，貼紙殘膠仍頑強地黏在上面，不禁好奇發問：「到底怎麼除？」貼文引發熱議，網友透露「1招」輕鬆將貼紙撕乾淨。

新廚具鍋內貼紙怎樣撕？（按圖👇👇👇）

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原PO在Facebook社團「爆怨公社」發文表示，她昨天新買了兩個鍋子，但廠商貼在鍋內的貼紙，卻怎麼也撕不乾淨，讓她感到很困擾，搞了半小時鍋子上還是有殘膠，「新買的鍋子裡的貼紙到底怎麼除？為什麼要貼在鍋內啊？」

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貼文引起熱烈討論，不少網友透露，用「吹風機吹」就能快速將貼紙撕乾淨，「用吹風機吹可以很輕鬆撕掉」、「目前也是覺得吹風機最有效」、「吹風機熱吹讓膠軟化，很好除掉」、「吹風機吹熱，就很好撕了」、「廠商都教我用吹風機」。也有人提醒，若廚具上有貼紙殘膠，用純酒精擦拭便能脫落。

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有網友也指出，將貼紙撕乾淨的關鍵在於「加熱」，「放點水，直接上瓦斯爐（煮食爐）加熱就掉了」、「用熱水」、「加水，然後加熱到水冒泡」、「直接上瓦斯爐開最小火，5秒關掉即可撕掉」、「我媽都直接放在瓦斯爐上，開火烤30秒就好了」、「打火機把貼紙燒一燒，就可以完整撕掉」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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