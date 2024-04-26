顯示器亮度多高算好？太高會傷眼睛太暗會費力　備這功能會更出眾

大家有關心過屏幕亮度這個參數嗎？目前市面上大部分的顯示器亮度基本在300到400尼特之間，甚至一些主打高性價比的顯示器亮度不到300尼特。那麼什麼樣的亮度表現才能被稱為好呢？



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想要回答這個問題，我們首先得知道一個事情，顯示器亮度高的好處是什麼，提高亮度能夠給用戶帶來什麼體驗？一般來說，提升顯示器亮度的主要原因還是為了讓用戶獲得更好的HDR表現。

說到HDR，自然不得不提到由視頻電子標準協會專為PC顯示器設定的DisplayHDR標準，如下圖所示，這裏以DisplayHDR400為例，VESA要求所有通過認證的顯示器最低顯示亮度不能低於400尼特，最大黑電平亮度不能高於0.4尼特。當然其在色域等其他方向上也有要求，這裏不再展開。

另外不同於手機，顯示器一般只需要在室內固定位置使用，大部分情況下1000尼特的亮度就已經足夠大多數情況下使用，而且亮度是否適合也與周圍環境有關，並非簡單的亮度越高越好，比如在室內比較暗的環境下，太高的亮度也會顯得十分刺眼。理論上來說亮度太高的確是會傷眼的，但目前市面上絕大多數顯示器都達不到傷眼的水平，只要平時多注意不要長時間使用以及在太暗的環境下使用電子產品，一般不會出現問題。

雖然顯示器太亮不好，但如果太暗，看起來也會比較費力，所以根據使用環境選擇一個適合的亮度就非常重要了。這就需要我們購買一個亮度相對較高的顯示器，畢竟亮度太高你可以手動調低，但如果顯示器亮度太暗，那就只能換個顯示器。

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