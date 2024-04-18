果粉忠誠度高91%人買iPhone　iPad/Watch/Mac生態鎖連環效應強勁

根據市場調查機構CIRP最新發布的報告，iPhone在蘋果產品系列中的旗艦地位帶動了旗下其他產品的銷售，顯示出其極高的用戶忠誠度。報告顯示，上一季度購買過蘋果產品的消費者中，91%擁有iPhone、75%擁有iPad、66%擁有Apple Watch、54%擁有Mac電腦等設備。



這一數據表明，蘋果產品在吸引用戶的同時也增加了用戶的購買慾望和忠誠度。這也說明了蘋果公司在開發多樣化硬件生態系統方面所做的努力是十分成功的。

+ 6

此外，報告還指出，每個設備都吸引着不同類型的用戶群體。這些用戶對品牌的忠誠度非常高，並且他們不僅會持續使用蘋果的後續產品，還會考慮購買蘋果其他類別產品。

因此，在購買iPhone後，用戶幾乎不可能只擁有這一款蘋果產品，他們對於蘋果產品的熱情似乎是沒有極限的（剁手能力）。這也說明了品牌吸引力和消費者忠誠度之間的緊密關係。

值得一提的是，CIRP還發現了一個有趣的現象：儘管iPhone的價格相對較高，但大多數消費者購買iPhone的同時也會購買其他蘋果產品。這說明消費者在選擇蘋果產品時並沒有侷限於價格因素。

綜上所述，iPhone在推動蘋果公司硬件生態系統的建設上起到了重要作用。而且，消費者對於蘋果品牌充滿熱情和忠誠度，使得他們在購買過程中傾向於選擇多個類別產品。這也為蘋果公司未來的發展帶來了巨大的潛力。

延伸閱讀：韓媒指iPhone 16系列 將採用超窄邊框技術 螢幕變大顏值升級

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】