AI公司將虛擬人推到新高度　用AI快速生成歌手唱歌拍MV一氣呵成

用 Suno 十秒寫歌，是不是已經很震撼？現在不僅如此，用最新的 AI 工具，我們還可以快速生成歌手唱歌 MV。



最近，一家名為 AKOOL 的 AI 公司推出了一個唱歌虛擬人工具，用戶只需在平台上選擇虛擬人，簡單輸入歌詞指令，便可生成能唱歌的虛擬人 MV。視頻中的 「歌手」 在雪地裏隨着音樂翩翩起舞，「假唱」 對口型也毫不遜色。

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聲音、面容，一鍵替換

AKOOL 擁有豐富的 AI 換臉視覺表現技術以及成熟的聲音克隆技術。在 Tiktok 上，用 AKOOL 製作的換臉、換聲視頻非常風靡，受到很多人的歡迎。去年， AKOOL 還為可口可樂與英雄聯盟的互動式營銷廣告提供了技術支持。

之前凱特王妃出鏡視頻鬧得沸沸揚揚，「真假王妃」 牽動大洋彼岸各路吃瓜網友的心。Tiktok 博主用 AKOOL 生成了一段凱特王妃的視頻，視頻中她的神態神情姿態惟妙惟肖，宛如凱特王妃本妃。

除了凱特王妃，AKOOL 還能讓安妮海瑟薇秒變虛擬人。用戶只需上傳一段人物視頻，輸入文本即可生成說話的虛擬人視頻，告別以往復雜且昂貴的拍攝製作難題。

使用 AKOOL 非常簡單，如果用戶想要做一個 「小李子」 模特，只需要打開平台選擇一個虛擬人模板，將目標人物臉替換成小李即可。

AKOOL 強大的虛擬人換臉技術，能完美貼合虛擬人臉型，足以做到以假亂真的效果。

除了視覺效果，聲音克隆也是 AKOOL的一大亮點。咖喱味的英語也不在話下，能逼真地克隆出阿三哥的嗓音語調、口音和語氣。通過簡單學習，虛擬人就可以快速模仿出用戶想要的任意語言和語氣，實現流暢口播。

音畫同步，快速上手

值得一提的是，AKOOL在虛擬人克隆上完全不會出現音畫不同步的尷尬問題。

AKOOL 擁有的 lip-sync 技術，能夠讓虛擬人在說話時有更好的嘴唇 - 語言匹配表現效果，完美適配不同國家的語言語境，即使在不同國家地區投放，視頻表現仍能逼真自然。

AKOOL 平台操作界面主打簡易易懂，一目瞭然，AI 小白也能輕鬆上手。

此外，AKOOL平台內置了眾多視頻製作可能需要的重要功能，例如視頻換臉，視頻背景圖片生成，背景替換，視頻翻譯等，一個平台即可搞定所有視頻內容創作。

AKOOL功能界面

生成的虛擬人視頻，可以輕鬆翻譯成其他 40 多種語言。

通用模型底座，一站式內容營銷平台

利用 AKOOL，營銷視頻製作從未如此輕鬆。作為一款一站式內容營銷平台，AKOOL 能夠極大提高視頻內容營銷的工作效率，還能通過提供高品質的視聽體驗，幫助用戶在內容營銷領域取得成功。無論是個人創作者還是企業營銷團隊，都能從 AKOOL 的所提供的技術中獲益，實現內容創作和營銷的目標。

AKOOL 的一站式內容營銷平台宣傳片

在快速響應海量個性化視頻需求的背後，AKOOL 擁有一套自研的通用預訓練模型。這意味着，AKOOL 的虛擬人技術無需針對每個用戶或每個場景進行繁瑣的定製化訓練。憑藉深度學習算法和龐大的數據集，AKOOL 的模型能夠迅速洞察並適應多樣化的用戶行為和偏好，實現個性化視頻生成。這極大地縮短了產品部署和維護的周期，使虛擬人技術更為高效且易於應用。

並且，通過對模型進行的深度優化和加速處理，AKOOL 的虛擬人支持實時生成。用戶的直播帶貨、線上教育，數字營銷視頻生成等實時性要求高的場景需求，也能夠利用 AKOOL滿足。

AKOOL 的虛擬人擁有強大的環境適應性，能夠支持多角度、多環境的塑造。無論是陽光直射的戶外還是光線昏暗的室內，無論是靜態的展示還是動態的動作捕捉，虛擬人都能保持高度真實和自然的表現。卓越的適應性確保了虛擬人在各種複雜場景中都能提供穩定、流暢的用戶交互體驗。

在視覺呈現上，AKOOL 的虛擬人技術支持 4K 乃至 8K 的超高清畫質，提供影音級別的視覺體驗。用戶無論是在大屏幕電視上還是在高清移動設備上，都能欣賞到細膩逼真的虛擬人形象，用戶的沉浸感將大大增強，更多高端應用場景成為可能。

全球化公司，創始人擁有蘋果、谷歌背景

據了解，AKOOL 的創始人呂家俊獲得了伊利諾伊大學香檳分校人工智能博士，曾任斯坦福大學訪問研究員，曾在哈佛商學院總裁班（PLDA）學習。他還深度參與過兩家 B + 輪科技公司的早期運行，在生成式人工智能，尤其是人物的生成和處理有十年以上的研究經歷。

呂家俊的職業生涯始於蘋果和谷歌。在這些科技巨頭任職期間，他認識到人工智能的廣闊天地，特別是在創新營銷和廣告創作領域。他曾在採訪提到：「廣告商用訊息轟炸消費者，但廣告沒有給他們提供沉浸在品牌中的機會，只是將產品訊息強加給觀眾，難以觀眾讓沉浸其中，從而使整個廣告和購物體驗變得毫無樂趣可言。」 於是他便創立了 AKOOL, 寓意一個很 cool 的 AI 工具營銷平台。

目前 AKOOL 有接近 50 名成員，分佈在 3 個國家，4 個時區，8 座城市。顧問團隊匯聚了來自全球頭部企業的高管和頂級高校的產學研人員。

未來，AKOOL 將推出 Fake 視頻鑑別功能，幫助維護一個更加安全和真實的數字世界，承擔更多技術責任。隨着 AI 技術的不斷進步，AKOOL 將繼續在創新和責任之間尋找平衡，引領行業技術向前發展。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】

一家名為 AKOOL 的 AI 公司推出了虛擬人 MV。