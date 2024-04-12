Leitz Phone 3 海外發佈　1吋感光元件單鏡　機身外觀煥然一新

較早前 LEICA 正式在海外市場發表了攝影手機新作 Leitz Phone 3，這款繼續在日本市場開賣裝置，保留了招牌 1 吋感光元件單鏡配置，但就換上了全新機身外觀設計，同時亦保留豐富 LEICA 影像技術跟攝影濾鏡。



據 LEICA 官網公佈資訊，Leitz Phone 3 將繼續在日本上市，現時尚未公佈價格及銷售日期，不過按慣例手機在推出時，將不難在本地街場找到平行進口貨源。消息指這次 Leitz Phone 3 將保留機背 1 吋感光元件 47.2 百萬像素 19mm F1.9單鏡頭設計，規格表上並未列明感光元件型號，不過就可模擬多組 LEICA M 鏡頭提高拍攝彈性。

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新代 Leitz Phone 3 會換上全新外觀並符合 IPX5/8 及 IP6X 抗水防塵標準，畫面部份配上 Sharp 招牌 6.6 吋 2,730 x 1,260 像素 Pro IGZO OLED 螢幕，機身寬度 77mm、機重 209g 屬常見大屏手機體積兼內置 5,000mAh 電池。運算方面手機仍用上 8G2 晶片組，具備 12GB RAM 跟 512GB 儲存配置，罕有支援 Micro SD 擴充以及提供 3.5mm 耳機端子。

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