韓國旅遊必備App 2024｜交通路線/約車/餐飲評價/訂外賣/寄存行李｜不少人都喜歡到韓國購買化妝品及潮流服飾，不過出外旅遊人生路不熟，當然要先下載些當地人常用的app，了解當地交通、美食等資訊，即睇韓國旅行必備4大app啦！



不少人都喜歡到韓國購買化妝品及潮流服飾，不過出外旅遊人生路不熟，當然要先下載些當地人常用的app，了解當地交通及美食等資訊，今次小編為大家整理了4個韓國旅行必備app，用途包括查找地圖路線、交通信息、及美食資訊等，即睇詳情啦！

韓國鷹峰山(資料圖片)

即睇韓國旅遊必備5個app🔽

1.Naver 地圖

Naver 地圖是韓國最受歡迎的地圖和導航app之一。App內可以設定中文或英文。App內除了提供詳細的地圖資訊，包括道路、建築物和景點信息之外，亦可用來尋找特定地點的路線和導航，並查詢公共交通選項。此外，更可以查看即時交通資訊和附近的商店、餐飲評價等。IOS/Android

2.Subway Korea

韓國網路十分複雜，外國人也許真的很難理解。Subway Korea是韓國地鐵導航app，提供韓國各地的地鐵路線和時間表。只要輸入起點及終點，app就會顯示最佳的地鐵路線、票價和預估的到達時間。IOS/Android

3.Kakao Taxi

Kakao Taxi是韓國最受歡迎的叫車服務app之一。可以使用.Kakao Taxi輕鬆約的士，只要輸入起點和目的地後，app會尋找附近的空車再派送。在app中可以追蹤司機的位置，並在結束行程後進行評價和付款。IOS/Android

4.T locker

T locker是韓國的行李寄存app，可在app內尋找附近的行李寄存點，方便寄存行李。預訂寄存空間，在出遊時可以輕鬆管理行李。IOS/Android