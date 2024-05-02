2月時記者報導了日本地下偶像「9時間1500日圓」（9時間1500円）來港演出，她們5月11至12日9時間將帶埋同公司姐妹團「透視能力を手に入れた世界線でヲタクがしたい！」（想在得到透視能力的世界線裡做個宅宅／簡稱：透視能力）來港參加「千夜一夜物語」偶像Live！完show後買張合照券，就可以抱起日本偶像扮Kiss合照？



「透視能力」這團的設定就是入場的fans都去了「宅宅都擁有透視能力的異世界」（官方Twitter），再白一點講「透視能力」的女孩子，出live時都會穿水著、男友恤衫（彼シャツ）、或是其他令人聯想到「透視」的服裝。

「透視能力を手に入れた世界線でヲタクがしたい！」X圖片

抱抱、扮Kiss合照碎料／透視能力用口餵fans飲酒？

透視能力跟9時間1500日圓，兩團日本idol都會在完show後參加合照會（上次9時間收費是影1張相HKD$60，今次未定），可以跟fans身體接觸，貼貼面、「手指親親 指ちゅー」扮kiss、甚至成個人抱起、背起合照！而透視能力定位會更加性感，曾經在酒吧演出時，用口咬酒樽餵fans飲酒！（不過唔肯定在香港有沒有這個拍法）

又提一提第二次來港的日本偶像9時間1500円，記者曾在香港參加她們的合照會，觀眾有男有女，男性都很斯文被動，反而女偶像跟女fans合照時才更加熱烈親密，好玩多於好色。成員們除了演出精彩，連談吐都受過專業訓練，自動波想好話題，會跟不懂日文的fans慢慢講，在一片可愛熱情的氣氛中，就算是女性fans表情都是笑不攏嘴，玩得很開心。

9時間1500円成員Milk Tea 與fans以「手指親親 指ちゅー」方式合照（鍾世傑 攝）

值得一提上次有來港的紅戰士「ぴんもん醬」5月6日已經退團，但她為了見香港fans及去香港迪士尼，今次會以工作人員身份一起來港，不演出但可合照！

紅衫ぴんもん與黃衫みる小姐示範抱抱合照（鍾世傑 攝）

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直擊日本偶像9時間1500円／千夜一夜物語・元宵節大感謝祭（鍾世傑 攝）

「TALE千夜一夜物語」本身是一個集日本、香港、廣州偶像團體的合演live，各女團風格都不一樣。舉行日期為2024年5月11日（六）及5月12日（日）兩天；每日再分為日場／夜場，即合共4場演出。



5月11日(六) ：早場第1部11:50入場 / 12:05開演、夜場第2部16:35開場 / 16:50開演

5月12日(日)：早場第1部11:45入場 / 12:00開演、夜場第2部16:45開場 / 17:00開演

地點：觀塘勵業街46號天輝工業大廈1樓deHUB+

收費：單日早、夜場各$300／單日兩場全日票$500／現場walk-in 單場＄400

活動相關facebook：https://www.facebook.com/talefestival

【出演單位】

5月11日：9時間1500円 / Peer pure Pear / ChuRiPPu / Hizuki / Kuyumi / 透視能力を手に入れた世界線でヲタクがしたい！ / #51NK / 空想グラフィティー / Kaleidoscope / Yura@モノクローム

5月12日：9時間1500円 / 透視能力を手に入れた世界線でヲタクがしたい！/ Moe Moe 萌え 燃え / Lumos / ChuRiPPu / 空想グラフィティー / Aquamarine / Infernal / 二割三分 / AOI / Kuyumi / Hizuki

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