iPhone用戶對iOS的幾個期望　如實現這4個功能　體驗定可大幅提昇

不知道各位iPhone用戶，最近鬧鐘有沒有響呢？反正筆者身邊就有很多朋友表示iPhone早上又沒響，還好有生物鐘醒了，不然又得遲到扣工資。



其實，iPhone調休日不響鈴已經多次登上熱搜，蘋果客服也曾對此作出回應，表示iPhone的鬧鐘需要手動添加設置，因此無法自動識別到具體的節日日期。如果用戶反饋較多，未來可能會考慮改進這一問題。相比已經全面適配的Android系統，iOS確實有些有些「不走心」了。

今天，我們索性就來盤點一下iOS系統缺少的那些重要功能，和一些「不走心」的毛病，有些現在還沒加上，確實不太應該了。

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1、不支持分應用調節音量

作為一名健身初學者，筆者非常喜歡在視頻跟練的時候聽會兒喜歡的音樂，這時我就需要分應用調節音量了，把視頻APP聲音降低，音樂APP提高，才能滿足我的需求。

但iOS系統並不允許用戶單獨調節每個應用的音量，如果你正在聽音樂同時打開了一個視頻應用，調整音量會同時影響兩個應用的聲音輸出。相比之下，許多Android系統提供了更為細緻的音量控制，允許用戶針對媒體、通知、鬧鐘等不同場景獨立設置音量。

2、不支持通話錄音

蘋果官方曾表示，出於對隱私法規的嚴格遵守及公司隱私政策的考量，iOS系統暫時不會支持通話錄音功能。美國聯邦通信委員會（FCC）的規定強調，在未經對方同意的情況下進行通話錄音可能涉及侵犯隱私，這直接導致了蘋果在全球範圍內對通話錄音功能的謹慎態度。

且不說Android系統手機基本都支持通話錄音，在AI技術的幫助下，一些手機還支持實時將通話內容轉錄成文字，更加方便存檔。

3、不支持應用雙開

在多賬號管理需求日益增長的當下，iOS系統不支持原生應用雙開成為了一大遺憾。很多職場人士都需要雙開微信，工作賬號和個人賬號分得很開，不能在同一設備上同時登錄兩個相同應用賬號意味着必須頻繁切換或依賴額外的設備。

Android系統早在7、8年前就支持微信雙開了，讓用戶能更靈活地管理個人與工作生活的界限，這一點上iOS顯得不夠靈活。

4、沒有分屏，小窗只能看視頻

從iOS 14開始，iOS系統終於帶來了「畫中畫」模式，使得用戶可以在使用其他應用的同時以小窗口形式觀看視頻或進行視頻通話，但這與全面的分屏功能仍有差距。

Android系統上常見的分屏能讓用戶在屏幕上同時顯示並操作兩個應用，極大提升多任務處理效率，特別是在平板電腦如iPad上，這一功能的缺失尤為明顯。舉個例子，就比如你想把微信上的一些訊息騰到其他APP裏，就得來回來去切屏，麻煩的很。

5、總結

總結一下，iOS系統固然通過獨特的設計理念和用戶界面引領了移動操作系統的潮流，但在面對用戶使用需求時，iOS系統也是真不樂意加入新功能。希望未來iOS系統的迭代更新中，這些問題得到更加完善的解決方案，以進一步提升用戶體驗，滿足更多樣化的使用場景。

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