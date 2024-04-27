ChatGPT可免登入但開放的是「閹割版」？3個限制和付費登入版不同

OpenAI近日開放免登入功能，讓更多人可以輕易和ChatGPT對談，但柵欄解開的同時，仍存在某些限制。



OpenAI近日宣布，接下來不用註冊帳號就能使用ChatGPT，只要進入ChatGPT官網，就可以和聊天機器人進行文字互動，不過也會缺少某些登入才會有的功能。

ChatGPT自2022年底推出以來，一直十分受歡迎，成為OpenAI有史以來成長最快的服務，在短短兩個月內的每月用戶數就超過1億人次，而根據2023年11月份公布的資訊，每週也約有1億名全球用戶在使用這項服務，流量追蹤器SimilarWeb則發現ChatGPT在2月份約有16億訪客。

OpenAI表示，希望讓用戶可以更輕鬆訪問和使用這項熱門的聊天機器人功能，所以才推出免登入版本，簡化使用流程，並表示此功能正在逐步推出，目的就是想讓任何感興趣的人都能接觸AI。

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免登入限制：紀錄、指令等無法保留，字數和提供資訊有限

限制一：無法儲存前一次對話和指令

儘管新功能開放讓任何人隨心所欲地使用ChatGPT，但這也代表， 未登入的用戶無法使用某些登入後才有的功能。 例如儲存聊天紀錄、使用自訂指令等等，未登入的用戶可能沒辦法延續有關前一次對話中的內容。

限制二：ChatGPT變「省話」

在沒有帳戶的情況下， OpenAI每天最多僅能輸出4,096個token ，這代表用戶只能獲得約3,000字內的英文回覆。

限制三：資料停留在2021年前

而這項服務使用的大型語言模型（LLM）資料集僅限於2021年，因此無法針對2021年之後發生的事進行答覆。

除此之外，這個版本的ChatGPT將有更嚴格的內容政策，包含阻止更廣泛類別的請求，《Tech Crunch》試圖向該公司發言人尋求更具體的解釋，不過OpenAI發言人沒有正面回應，僅表示新功能已內建避免有害內容產生的安全保護措施，以及專門設計額外的保護措施，以確保回覆的是合適內容。而隨著大量的未登入用戶湧入，OpenAI也了解這項新功能應該還會迭代更新，因此非常歡迎用戶提供反饋。

面對Gemini和Anthropic威脅，OpenAI也跟進免登入服務

OpenAI選擇跟進推出免登入版本，主要原因可能是來自Google Gemini和亞馬遜（Amazon）支持的Anthropic所帶來的競爭，以及各種免登入體驗，影響了原本的策略，希望就此為自己的網站帶來更多的流量。

不過取消登入門檻後，代表人們可以更直接地使用ChatGPT，雖然GPT-4的功能更進階，處理速度也更快，但要維持GPT-3.5的運行仍需要一定的電力和伺服器空間。一旦開放免登入用戶使用，想必會有更大量的用戶湧入，甚至可能還有濫用情況 ，因此系統和GPT-3.5是否可以乘載這樣的使用量，是個重要考驗。

《TechCrunch》也詢問OpenAI是否有針對更大規模的ChatGPT濫用採取進一步的措施，OpenAI對於此項潛在威脅的回答也偏保守，僅回覆他們已仔細考慮如何偵測和阻止濫用免登入體驗的行為，同時也已安排負責檢測和預防濫用的團隊參與這項服務的設計和實施，表示已做好對應的準備。

還是可以選擇是否將對話內容供作模型訓練

不過，未登入用戶仍然可以自由選擇是否要將聊天紀錄用於訓練模型，這打破了外界原先對於OpenAI開放未登入用戶使用的猜測，因為不論是否有登入，用戶只需要點擊網頁右下角問號進行設定，就可以停止將聊天紀錄傳輸給OpenAI改善模型。

現在台灣已經可以在未登入的情況下使用ChatGPT。（openai）

目前臺灣已經可以使用免登入的ChatGPT服務，儘管這和付費功能ChatGPT Plus或免費的登入版功能相比，仍存在一些侷限，但這是能吸引新用戶使用ChatGPT的契機，其中的部份體驗者未來可能進一步付費訂閱，進而成為忠實用戶。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】