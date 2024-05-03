你也有手機續續航焦慮嗎？5個使用方法替你省電　原來5G能很耗電

每逢假期到來，無論是短途郊遊還是長途旅行，手機作為我們的貼身助手，續航還是非常重要的，堵在高速上手機玩沒電這種絕望是真的不想再體驗一次了。為了減少「續航焦慮症」，今天筆者就來介紹幾個簡單有效的電池管理技巧，讓你的手機電量更加耐用，享受無憂的假期時光。



手機省電就靠這幾招

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1、關閉5G開關

5G流量固然很快，但相比4G連接也更加耗電，所以如果要長程開車，建議還是把5G網絡關閉比較好。同理，相比移動數據，Wi-Fi更加節能，關閉不需要的定位服務和藍牙，也能減少無線信號搜索的功耗。

如果去森林、山峰等一些信號不好的地方，手機電量實在告急，可以開啟飛行模式幾分鐘再關閉，有助於手機重新尋找更強的信號源，減少搜索信號時的電力損耗。

2、開啟低電量模式

如果想盡可能延長手機續航，可以啟用手機中的低電量模式。這個功能能自動調整屏幕亮度、限制後台活動、減少系統動畫、降低畫面幀率等，從而大幅度延長電池使用時間，同時還不會影響接打電話和接收消息等基本功能。

3、開啟自動亮度

屏幕是耗電大戶，降低屏幕亮度、縮短屏幕自動關閉的時間，並考慮使用深色主題模式，這些都能有效減少電力消耗。戶外陽光下，手動調節亮度到剛好能看清的程度即可，或者直接選擇開啟自動亮度也挺合適，讓系統幫你調整亮度。

4、調整後台應用

如果不嫌麻煩的話，可以在電池選項裏詳細查看一下耗電APP排名，並關閉它們的後台刷新權限。特別是社交媒體、新聞應用等，它們常在後台頻繁更新，佔用大量資源，不常用的應用直接關閉自啟動權限、後台運行權限等等。

5、別忘了攜帶充電寶和充電線

講了那麼多技巧，隨身攜帶一個充電寶和充電線仍然是最保險的選擇。選擇高容量、輕便易攜的充電寶，確保在電量告急時能迅速補給。同時，帶上一條快充線，利用短暫休息時間快速回血，讓手機時刻保持活力。

6、總結

經過這些操作，手機的續航能力肯定會有明顯提升，在這個五一假期中無論走到哪裏都能安心享受旅途的樂趣，徹底告別續航焦慮。如果你在日常生活中還能保持一些良好的電池管理習慣，還能延長手機電池的使用壽命，讓每一次出行都充滿信心和樂趣。

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