2024新一季度全球最暢銷手機出爐　頭10位由這兩個品牌平分天下

2024年第一季度，全球最暢銷的十款手機中，蘋果和三星佔據主導地位，各佔據了五款。值得注意的是，在這十款手機中，有七款屬於高端產品（批發價在600美元及以上）。與去年相比，四款iPhone 15和iPhone 14分別進入了前十大暢銷手機榜單。



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與此同時，消費者對高端智能手機的偏好也在增強。據Counterpoint Research報告指出，消費者持有智能手機的時間更長，並且升級帶來的功能差異有限。因此，他們更願意選擇高端智能手機以確保其設備在更長時間內保持技術相關性。

另外，在未來幾年內，隨着5G網絡的普及和技術的不斷髮展，智能手機市場將面臨重大變革。預計到2027年，5G智能手機銷售額將達到800億美元。因此，各大品牌都在積極推出支持5G網絡的手機產品來滿足市場需求。

總體而言，雖然蘋果和三星在智能手機市場佔據主導地位，但隨着消費者偏好的轉變和科技發展的不斷推進，未來智能手機市場競爭將會更加激烈。

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