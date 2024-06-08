科技新知｜蝴蝶啟發科學家　開發摺疊式電子產品　完美回復零皺褶

在科技世界，我們總是尋找下一個大事物。而這次，我們的靈感來自一個意想不到的來源：蝴蝶！沒錯，那些在花間翩翩起舞的小生物。韓國的Ajou大學和其他機構的研究者們帶來了一項革命性的發明：蝴蝶啟發的可摺疊恢復電子產品。這就像是蝴蝶從繭中掙脫，展開美麗翅膀的過程，只不過我們談的是電子產品，而不是昆蟲的時尚秀。



想像一下，一部手機，你可以像摺紙一樣摺起來，放進你的口袋。聽起來像科幻電影嗎？不，這是現實！這些電子產品使用了一種特殊的復合材料，它的硬度和柔軟度可以根據需要調整，就像蝴蝶翅膀那樣。這意味著你可以把你的手機摺成一個小小的方塊，然後再展開，而且完全沒有皺褶！

▼▼▼真喺咁神奇？▼▼▼

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研究團隊甚至製作了一個7公分乘7公分的觸摸螢幕顯示器，證明了這種技術的可行性。想像一下，你的手機或平板電腦可以被壓縮到一個小小的膠囊大小，然後再展開成一個完整的屏幕。這不僅僅是方便，這簡直是魔術！

可高度壓縮 方便攜帶

當然，這項技術的應用遠遠不止於此。從可穿戴設備到機械人學，這種蝴蝶啟發的設計開啟了無限可能。你可以穿上一件衣服，隨心所欲地改變它的形狀和大小。或者，也許在不久的將來，我們會有一個可變形的機器人寵物，可以根據我們的心情變換形狀。

這項技術的美妙之處在於它的多功能性和靈活性。你可以將一個小小的裝置攜帶到任何地方，然後按需展開它。出差在外，需要一個臨時的辦公桌？沒問題，從口袋裡拿出你的超級摺疊桌！在野餐時忘記帶藍牙音箱？別擔心，你的摺疊帽子就是一個！

當然，每項創新技術都有它的挑戰。例如，如何確保這些設備的電池壽命能夠跟上它們的多功能性？又或者，如果有人不小心將它們摺得太過分，會發生什麼情況？但這些都是可以克服的問題，畢竟，誰能想到有一天，我們會從蝴蝶那裡得到如此驚人的科技靈感？

參考論文：



1.Crumple-recoverable electronics based on plastic to elastic deformation transitionsNature Electronics



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【本文獲「明日科學」授權轉載。】