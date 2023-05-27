科技新知｜未來有望可食用充電電池　電力甚至足夠幫助醫療檢測

你見過可以吃的充電電池嗎？意大利技術研究院的專業團隊將核黃素、槲皮素、活性炭、水基電解質、紫菜海藻、蜂蠟與金箔等材料，製作出一款無毒的可食用充電電池，未來有機會運用在醫療科技，作為健康監測的工具。



日常生活中常見的食物除了可以提供人體所需的養分，竟然還能組成可以吃的電池！這種能吞下肚的電池，未來有機會應用在健康診斷和食品質量監測上，甚至製作可食用的軟體機器人。

▼▼▼未來有望可食用充電電池？即睇研究成果▼▼▼

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充電電池可以吃下肚？海藻、蜂蠟都是原料

《Food Manufacturing》於2023年4月14日的報導指出，意大利技術研究院（Istituto Italiano di Tecnologia）的研究團隊利用紫菜海藻、蜂蠟等常見的食材，打造出一款可食用的充電電池，並將研究結果發表於學術週刊《Advanced Materials》，該研究由意大利技術研究院的印刷與分子電子實驗室專員Mario Caironi領軍的小組所進行，Caironi長期投入食品及其副產品的電子特性研究，尋找將其與可食用材料結合起來，創造新型可食用電子材料的可能性，Caironi也早在2019年，Caironi也為探索可食用電子領域的Electronic Food（ELFO）計劃贏得了歐洲研究院（ERC）的強化資助計劃的200萬歐元。

這款電池不僅能為可食用的電子產品供電，還天然無毒，研究人員從生物體內發生的生物氧化還原反應中獲得靈感，進而開發這款充電電池，他們利用杏仁含有的核黃素（維生素B2）作為陽極，常被用於保健食品成分、存在於酸豆的槲皮素作為陰極，活性炭用來提升導電性，再加上水基電解質，至於避免短路的隔板是使用壽司海苔也有的紫菜海藻製成，電極則封裝在蜂蠟裡，纖維素衍生支架上還添加了兩個食品級金箔的接觸點。

電壓低、電力足，盼未來有機會協助醫療檢測

可以吃下肚的電子產品有機會對胃腸道疾病的診斷和治療以及食品質量監測帶來重大影響，而這款史上第一個可以食用的充電電池的工作電壓為0.65 V，由於電壓夠低，因此不會進入人體內不會產生任何問題，此外，還可以提供12分鐘48微安（μA）的電流，或以幾微安電流運作超過1小時，足以為小功率LED等小型電子設備提供電力。

防範兒童誤食一般電池 可食用電池可望運用在玩具

Caironi表示，可食用充電電池的未來潛在用途，除了用於監測健康狀況的可食用電路和感測器，還可以為監測食品儲存條件的感應器供電，另外，考慮到一般電池被兒童吃下肚的潛在風險，可食用電池也可用在兒童玩具，團隊目前也正在開發容量更大、體積更小的設備。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：可以吃的充電電池？義大利用海藻等常見食材打造天然無毒電池】