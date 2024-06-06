小米POCO F6 Pro開箱實測｜小米旗下專門推出電競手機POCO品牌，早前於杜拜發表了新一代旗艦機F6系列。終於今日（6月6日），這台 POCO F6 Pro 頂配版本正式推出。記者早前已將手機入手，搶先進行開箱評測，究竟這款主打性價比的新機，實力如何？



F6 Pro 延續 POCO 一向以來都是追求極致性價比，今代內置Qualcomm上年旗艦晶片Snapdragon 8 Gen 2，並內置最高16GB RAM + 1TB儲存的強悍組合，以這價位手機而言同級罕見。此外，屏幕、快充、散熱等方面也有顯著升級。雖然香港的定價在執筆時仍未公布，但預期與上代售價相若，四千元有找的售價下，性能媲美不少Android旗艦手機，相當抵玩。

利用小米 POCO F6 Pro 人像拍攝，就算在昏暗環境下仍然非常出色。

小米 POCO F6 Pro超強硬體 性價比爆燈！

首先記者利用Antutu與Geekbench跑分，F6 Pro 展現出與同級S8 Gen 2旗艦機相當的性能。首先Antutu取得大約15.9萬分、而Geekbench 6單核可取得1300分、多核則取得4120分。再利用PCMark 3.0續航測試也達至接近12小時30分鐘，接近半天表現，非常出色。而且手機還內置打機專用的「Wild Boost 狂暴模式」，令打機時將手機資源全留給遊戲之用，打機更加流暢。記者同時利用《原神》以及《鳴潮》兩款遊戲，中質素畫像下，仍可以60fps完全沒有問題，相信不少玩家都已經滿足。

石紋面機背，手感極佳！

F6 Pro配備6.67吋2K Flow AMOLED面板，相較上代最大的升級在於亮度的提升。典型亮度700nit，高亮度模式1200nit，峰值更高達4000nit，追平當今旗艦手機的表現，就算在戶外打機都可以清晰可見畫面。支援120Hz更新率與2160Hz觸控採樣率，觀感與手感都相當出色。實測利用Netflix或Youtube觀看HDR影片時，對比適中陰影細節豐富，整體觀感非常不錯。

6.67吋2K Flow AMOLED屏幕質素不錯

首次配置基於Android 14的HyperOS。從操作介面來看，與先前的MIUI其實差異不大。但在功能與效能優化上應該會更勝一籌。F6 Pro還了配置最新的LiquidCool 4.0水冷散熱技術，採用5000平方公釐的散熱面積，結合石墨烯與AI演算法進行控溫。官方指相較單純導熱銅管的設計，可提升3倍的散熱表現。

機身散熱效能更好，對於打機更為重要。

電量方面，內建5000mAh大電池，支援120W快充。開啟快充加速後，23分鐘即可充滿，可說是相當迅速。唯一美中不足的是，F6 Pro取消了上代的快速無線充電功能。

對應120W快充

要在設定開啟快充才可使用快充功能

拍照表現出乎意料出色

以打機為主打的高性價比手機，往往在拍照方面會有所取捨。然而這次的F6 Pro，雖未配置旗艦級相機規格，但整體表現卻令人驚喜。無論是成像品質、景深效果都有不俗的水準，這在同價位的效能機中實屬難得。

小米 POCO F6 Pro 試相（點下圖放大）

總結與售價

總括而言，今代 POCO F6 Pro 手機最大的賣點就在於一貫的高性價比，最平版本3699元都已經有12GB Ram＋512GB Rom，如果稍加幾百蚊（$4199），更可以有16GB Ram + 1TB Rom，與很多同級的手機便宜得多（更有免費試用YouTube Premium服務 3 個月）！POCO F6 Pro 的性價比可以說發揮到了極致！加上今代的拍攝質素比想像中更好，無論主鏡頭拍攝或自拍鏡頭，都可以拍攝出高水準的照片，令人驚喜，以三千餘元的電競手機，更為抵玩。

買家於6月6至26日期間預訂，將可獲得$200即時減免；若在6月6至12日在官網預訂，更可額外獲贈小米小背包。

