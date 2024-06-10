Samsung Music Frame實測｜Samsung早前推出一款以畫框概念設計的無線喇叭「Music Frame」，究竟這台畫框喇叭有什麼獨特的賣點？難以設計嗎？音質又如何？立刻開箱詳盡評測！



Samsung今年再推出型格家居影音新品「Music Frame音樂畫框」，與以前的Frame系列電視一樣，展現出Lifestyle設計生活家電時尚。擺脫了傳統喇叭外觀的產品，以獨特的仿畫框設計，配合黑色邊框裝飾，更輕易地將音響融入家居環境。大家亦可以喜歡的照片或藝術作品置入面板，就能打造獨一無二的居家風格。

Samsung Music Frame可隨時更換畫框內相片，當中家居擺設。

簡易設定 音質有驚喜

不僅外型令用家討喜，Music Frame在音質表現方面也令人驚喜。內置高規格的24-bit音頻輸出，而且支援杜比Atmos全景聲技術，可輕易打造出優秀的環繞音場。透過合共6個單元，可以表現出清晰通透又富有層次的立體聲效果。記者利用手機播放Spotify音樂時，即使在房間不同位置，也能享受一致的完美音質。此外，它還支持與Samsung電視及Soundbar協同播放，利用Q-Symphony功能，簡單便可以設定前置2.0或後置衛星喇叭，簡單設定家庭影院級體驗。

利用Samsung手機內的SmartThing app就可以簡易配對連接，而且更可以為喇叭作不同的設定。

另外它更擁有Space Fit Pro聲場優化技術，可以透過內置麥克風，自動檢測房間的大小、形狀而自動校準出最適合的音場表現，營造臨場感十足的沉浸式聆聽體驗。還有特別加入「AVA主動式抗噪技術」，可以自動偵測環境噪音，而即時調節音量輸出。而且更可透過濾除混濁的背景噪音，讓用家在噪吵的環境下仍聽得清晰。

可在app內作不同的喇叭設定

多種連接方式 Samsung手機連接更簡易

連接使用方面，Music Frame提供了多種無線選擇，如Wi-Fi、藍牙、Chromecast及AirPlay等。特別值得一提的是，搭配Samsung手機還能啟用Tap Sound一拍即聽功能，輕觸邊框就能即時切換播放，串流傳輸音樂更加方便。

對應無線連接外，更對應光纖輸入

目前Music Frame標配時尚簡約的黑色邊框，官方指未來推出白色邊框配件，可以讓用家隨時更換顏色。它附贈的桌面支架和壁掛套件，可靈活地安置在客廳電視櫃上，或掛在沙發背後牆上，兼具實用與美觀。

官方售價為$3980

售價方面，這款充滿藝術裝飾、智慧操控的Music Frame，官方定價為$3980元。6月底前在官方商店購買，還能減$300優惠，並獲贈指定5張訂製相片，計落都算抵玩。

https://youtu.be/QCCnyKusTQ4