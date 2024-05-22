《新世紀福音戰士》的故事還有後續？庵野秀明透露1消息網民狂喜

由日本動畫大師庵野秀明所執導的《新世紀福音戰士》（EVA）系列，一直以來都是動漫迷們心中不可取代的經典科幻動畫作品之一，而隨著 2021 年的劇場版《新世紀福音戰士新劇場版：終》上映，EVA 的故事也正式劃下了完美的句點，庵野秀明本人也表示自己不會再繼續製作該系列的作品。



但……一切似乎沒那麼容易結束，因為庵野秀明在近日接受採訪時，向媒體透露了可能會有續作的消息。

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庵野秀明：「續作可能不會是由我製作！」

在最近日本朝日新聞的一篇採訪中，庵野秀明向記者表示，自己做的電影系列已經暫時告一段落，也打算休息一段時間，目前沒有要當導演的想法。至於下一部作品，庵野秀明則明確的說道，應該會是一部動畫，並且會以讓人看得熟悉且安心的影像形式呈現。而當被問起是否計劃推出《新世紀福音戰士》續作時，庵野秀明也不避諱地直接回應：「也許會有吧，但可能不會是由我來負責製作。」。

對此，庵野秀明也補充道：「不過目前還沒確定，對作品而言，有越高的自由度越好。至於是否具備商業價值或足夠有趣，都取決於作品的內容，而不是我說『再也不會做了』之類的話來決定。」。

熟知本系列的朋友都知道，在劇場版「破」和「Q」中間，劇情有著 14 年的空白。雖然庵野秀明曾表示過不會繼續製作，但因為這段空白的關係，造成了許多粉絲的遺憾，因此庵野秀明也暗示道可能會為此回歸，至於續作是否會是補充這段時間的故事，還是全新的發展，就只能等到屆時揭曉了。

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