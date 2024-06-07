Apple Vision Pro將在全球市場推出　分析師預料新版本在這時量產

蘋果公司的Apple Vision Pro產品自推出以來，在全球範圍內引發了熱烈的討論。目前，該產品僅在美國市場銷售，但郭明錤認為它很快將進入其他國際市場。



郭明錤指出，蘋果公司已經將發貨時間縮短了，並且首銷情況也超出了預期。他認為這表明消費者對該產品的需求較低，但由於零部件供應商今年的產量從50萬至60萬台增加到70萬至80萬台，因此運輸時間得到了顯著改善。

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他還表示，Apple Vision Pro的退貨率非常低，只有1%的買家選擇退貨。其中有一部分用戶是因為不知道如何設置而退貨的。

此外，郭明錤透露蘋果正在收集用戶反饋以改進第二代Apple Vision Pro版本，並預計該產品將在2025年第四季度或2026年第一季度投入量產。然而，真正的全新版本可能要等到2027年才會發布。

郭明錤還指出，蘋果公司已經意識到了一些製造方面的問題，並將努力改進這些問題。他認為Apple Vision Pro的前景非常樂觀，將會在未來繼續成為重要的產品線之一。

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