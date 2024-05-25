電風扇異常發出危險信號　遇這3情況應立即停用：耗電又恐釀火災

近期連日高溫，讓人相當難耐，不少家庭都紛紛打開電風扇消暑，但也要注意葉片轉動時是否伴隨怪聲？對此，台電公司就提醒，一旦電風扇出現3種徵兆，請立即停止使用，趕緊送修檢查，否則恐導致馬達過熱，而造成起火意外。



吹電風扇不是有風就好！台電示警「3情況」馬上停用

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台電在臉書專頁「台電電力粉絲團」發文表示，最近天氣漸漸變熱，民眾使用電風扇的頻率上升，在感受涼爽之餘，也要留意電風扇是否出現「運轉不順」、「有異音、異味」、「過熱」等3情況，倘若出現一定要停止使用，並立即檢查或送修。

台電指出，電風扇也是住宅火災常見的起火電器之一，當電風扇有運轉不順的情況，可能是電風扇裡的馬達故障，造成電扇的電能無法轉換成機械能，反而會轉換成熱能，進而導致馬達過熱而起火。

台電也分享，觀察電風扇狀況的秘訣，首先是啟動電風扇或用手輕轉扇葉，觀察扇葉的轉動情形，如果扇葉轉動開始時緩慢、發出嗡嗡聲等轉動頻率異常，或者葉片停止時是突然停止，而非緩慢停止，代表軸承乾澀缺油，建議可以汰舊換新。

最後台電建議，購買電風扇時，挑選有馬達加裝溫度保險絲，以及有商品安全標章的款式，也要定期清潔扇葉，因為馬達易積塵並潤滑軸承，以及檢查電源線是否有破損或被擠壓，且長時間不吹，要記得拔除插頭，才能省電又安全！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吹電風扇不是有風就好！台電示警「3情況」馬上停用：耗電又恐釀火災】