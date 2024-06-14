NAS用途一文看清　跟USB最大分別在哪？ 文檔隨時同步展現靈活性

曾幾何時，64GB容量的手機還是市面上的標配，但對現在的人們來說，這個大小卻有點捉襟見肘，隨著近年來技術的進步和網絡速度的提升，更高分辨率的圖片影片開始成為佔據手機儲存空間的主力軍，加上動輒幾到十幾GB大小的手遊，還有某幾個十分佔儲存空間的「小而美」的軟體，讓本就不富裕的手機儲存空間直接雪上加霜。



誠然，在當下的數據時代，我們有太多的照片、影片、文檔等數據要存儲，這些數據記錄著我們的工作、生活中的點點滴滴，是萬萬不可能拋棄的，於是乎，各種儲存方案在近年來開始走入消費者的視野。

用NAS來儲存檔案，會更方便快捷。（unsplash@alex-cheung）

從最早的行動硬碟到後來的雲端盤，都是解決儲存空間不足的好辦法，然而這兩個方案也存在著一定的弊端，前者攜帶不便，而後者則是因為限速問題，讓消費者的體驗並不是很好，也正因此，前幾年在專業人士中流行的NAS也開始在普通消費者之中普及了起來。

所謂NAS，就是網絡附屬儲存相當於一台專門用來儲存資料的計算機，只不過形式和普通的計算機不太一樣，如果說網絡雲端盤是把資料儲存到雲端上，那麼NAS就是將檔案儲存到了自己的硬碟裏面，同時上傳或下載速度也不用再看別人的臉色，完全是由自己的網絡決定的。

那麼當你擁有了一台NAS以後，可以用它來做什麼呢？接下來筆者就透過自己的親身經歷，來為螢幕前的各位解惑。

▼▼▼NAS有甚麼用途？▼▼▼

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1）隨身影院，走到哪裏看到哪裏

以筆者在用的極空間為例，其內建的影視功能就很好地承擔了隨身影院的功能。只需要選擇把儲存影視劇的資料夾綁定到極影視即可，可以自動或手動分類整理電影電視劇，無須複雜設定。另外令我欣喜的是，極影視的智能配對技術還是十分好用的，配對成功率相當高，萬一沒有識別，也可以透過手工添加資訊來整理。如果你是一個資深的收藏癖，可以按照自己的收藏規則為影視劇進行整理，例如將多個季度的影視劇歸併到一個合集之中。

有了NAS以後，不管你是動漫迷還是美劇迷，都可以隨時隨地進行觀看，光是省下來的充值影片網站VIP的錢，都可以乾不少事了。

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2）海量雲相冊，記錄美好生活

對當代人來說，用手機記錄生活中的美好瞬間是再正常不過的事情，不過容量有限的手機存儲往往會成為最大的阻礙，而筆者在用的極空間就內置了極相冊功能，可以有效擴充相簿的容量。

對於喜歡拍照的人群來說，只要在極相冊中開啟自動備份手機相冊功能，就可以放心的拍照了，該功能可以自動將相冊中的指定目錄進行備份，拍照黨再也不用擔心手機存儲空間不夠用了，同時還可以設定Wi-Fi環境下自動備份，避免浪費空間，另外，極空間也支援IOS系統的實況照片備份。而除了手機相簿外，也可以透過添加目錄的方式為極相簿添加想要展示的內容。

在瀏覽方面，極相簿支援年、月、日的時間軸瀏覽方式，即便是累積了幾年的相冊，也可以快速定位。

3）辦公室文檔隨時隨地同步

對許多打工人來說，公司並不是唯一的辦公地點，家裏、咖啡廳......在這個行動辦公盛行的年代，任何地點都可能成為辦公場所，不過如何快速同步辦公文件始終是個老大難問題，尤其是那些家裏和公司各有一台辦公設備的人。

筆者在使用的極空間就完美解決了這個問題，這款NAS自備文件同步功能，而且根據需求，可以靈活選擇單向備份或雙向同步的設定。單向備份可以定期將電腦中的辦公室文件同步到極空間中，再也不用擔心手誤刪除重要文件或者忘記備份了，如果主力手提電腦只有一台的話，單向備份無疑是一種很好的備份方式。

而雙向同步則適用於多台辦公設備的情況，以極空間為中轉，可以將多個設備中的工作文檔全部保持為最新，無論哪台設備上的文檔發生改動，都可實現實時的更新，可以極大提高遠距辦公的效率。

現在的NAS功能已經十分全面（unsplash@claudio-schwarz）

除了以上這些筆者常用到的功能外，現在的NAS功能已經十分全面了，拿極空間來說，現在可以實現閱讀電子小說、漫畫、聽音樂、網盤備份、PT下載等各種功能，如果你剛好面臨手機空間不足的窘境，不妨跟筆者一樣試試NAS。

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