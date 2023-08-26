手機取消儲存卡的3大原因　iPhone從未支援儲存卡只因為......

曾幾何時，市面上的手機大多支持儲存卡，喜歡的音樂、視頻可以通過它在多個設備之中互相複製，搭配個讀卡器甚至能當USB手指用，非常方便。但如今，除了華為、榮耀之外大部分品牌的手機都已經取消了擴展儲存這一功能，取而代之的是更多256GB、512GB甚至1TB的大容量版本，之間存在幾百元的差價。



如果你曾好奇過為何廠商要「淘汰」手機上的儲存卡插槽，目前網上討論主要有三種可能，看看你覺得哪種更有道理？

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1）儲存卡的讀取速度跟不上需求

最初，很多手機都會將應用安裝在儲存卡上，其讀取速度就會很大程度上影響日常的使用體驗，但市面上的產品良莠不齊，有些劣質的儲存卡不能滿足需求，甚至可能導致手機卡死、黑屏等故障產生。因此，手機廠商直接一勞永逸內置高質量儲存卡，減少故障可能。

2）增強防水，減少手機厚度

現在很多手機也都沒有3.5mm耳機接口了，很多朋友都知道這是為了保證防水、降低手機厚度，而取消儲存卡插槽也有類似的原因。現在手機為了做到極致輕薄，內部元件已經大量堆疊，而一塊儲存卡模組就會佔用大量空間。順便問一下，你是想要輕薄，還是耳機孔呢？

3）廠商減配

2007年6月29日，iPhone初代正式發布，這款手機有著多項歷史意義，不僅採用了領先的3.5英吋多點觸控屏幕、200萬像素攝像頭，還向全世界的科技愛好者們展現出無限的可能。有點扯遠了，事實上iPhone從初代開始直到現在的iPhone 14系列，從來都沒有支援過儲存卡，還「閹割了」充電器、電池容量、充電速度等硬件配置，但其仍能年年蟬聯全球最受歡迎手機，好聽點叫「克制」，難聽就是「減配」。

隨後也有很多廠商都跟進了這股「減配」潮流，只要用戶能接受，成本能減一點是一點。

總結

有外媒曾經對「儲存卡是否是剛需」發起問卷調查，最終僅有15.66%的用戶表示「不需要SD擴展功能」，38.97%的用戶甚至選擇了「沒有SD擴展不買」，剩下的四成用戶則表示「有更好，沒有也行」。雖然嘴上說不買，代代iPhone還是照樣賣爆，這也是一種無奈吧。

（中關村在線提供）

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