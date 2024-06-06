POCO M6 Plus 5G確認 用4G2晶片、內置 8GB RAM 主攻入門向市場
撰文：Mobile Magazine
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已在網絡流傳一段時間的小米子品牌 POCO 面向海外市場機型 POCO M6 Plus 5G，較早前被外媒發現裝置相關資訊已在 Google Play Console 數據庫登陸，並確認了機身正面外觀及相關硬件配置。
據外媒擷取自 Google Play Console 數據庫資訊，POCO M6 Plus 5G 的正面渲染圖顯示其採用平面面板中置開孔屏設計，機側電源鍵尺寸似乎顯示其應採用整合式電源/指紋鍵設計；至於另一組主要參數列表就得知，裝置將配備高通 SM4450 亦即 Snapdragon 4 Gen 2 晶片組並提供 8GB RAM、預載 Android 14 系統及採用 2,460 x 1,080 像素 FHD+ 螢幕。
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綜合現有資訊，POCO M6 Plus 5G 普遍被視為小米另一子品牌 Redmi 旗下入門手機 Redmi Note 13R 的衍生機型，後者僅在國內市場銷售，採用同樣 4G2 配 LPDDR4X RAM、UFS 2.2 儲存配置，畫面提供 FHD+ 解像 120Hz 更新率 IPS 螢幕，內置 5,030mAh 電池及支援 33W 快充，擁有 50MP 後鏡、機重 205g 及預載 HyperOS 介面。現階段未知 POCO M6 Plus 5G 會否在港推出。
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