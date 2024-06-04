Nokia 3210復刻版內地開賣2日即斷市　2.4英寸屏幕還支援雙卡雙待

5月31日晚，諾基亞3210 4G手機首次公開發售，並迅速銷售一空。官方表示，各大倉庫已斷貨，只能回憶和期待新的發售日期。



為了滿足用戶對情懷的需求，諾基亞官方預告將於6月6日再次提供現貨購買。消費者可以隨時預約搶購該款手機。

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這款復刻版諾基亞3210 4G是基於1999年的經典設計元素製作的，配置升級包括2.4英寸IPS屏幕、1450mAh電池、200萬像素攝像頭和Type-C接口，並支持雙卡雙待4G全網通服務。

在應用方面，該手機緊隨時代潮流，支持支付寶支付二維碼，並內置喜馬拉雅和咪咕音樂應用程序。此外，它還配備了瀏覽器、計算器、鬧鐘和貪吃蛇遊戲等功能。

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