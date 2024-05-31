網傳Galaxy Z Fold6 正面渲染圖流出　方正外屏外還改用平面螢幕

由於產品技術發展成熟，書本型平板摺屏手機的二合一操作體驗優勢開始體現，讓各品牌更為重視產品發展。像傳聞將更換手機外觀的三星未發佈作品 Galaxy Z Fold6，較早前就有疑似正面渲染圖流出，並與現版本 Z Fold5 作並排比較。



該組疑似 Galaxy Z Fold6 跟 Z Fold5 作比面並排比較渲染圖，來自國內爆料達人 Ice Universe 在其 X 帳號（@UniverseIce）展示，其提到 Z Fold6 外屏寬度，相當於 Z Fold5 外屏加上左邊邊框總和。

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相片中以白線顯示 Z Fold6 跟 Z Fold5 的正面外屏寬度比較，同時間亦可以看到，前者在四邊邊框採用了更方正硬朗邊角設計，同時螢幕似乎亦由現版本 2.5D 弧度，跟 S24 Ultra 一樣改用平面螢幕。

另外爆料人在回應網友發言指，Galaxy Z Fold6 的整體外觀比例，將與現時已在市場銷售的 vivo 旗下 X Fold3 摺屏手機相當近似，無論主屏外屏均頗似後者的縮小版本，如屬實則 Z Fold6 的畫面閱讀體驗，將明顯較現版本更為舒適。

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