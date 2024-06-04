ROG Phone 9發布時間流出　兩款機型性能出色　比iPhone還要強？

在智能手機市場競爭激烈的情況下，華碩ROG系列遊戲手機一直以卓越的性能和獨特的遊戲體驗吸引了玩家們的關注。



近日，一款名為ASUS AI2501C的機型出現在網絡上，被認為是ROG Phone 9的新品。這款新機預計將於2025年第一季度正式上市，將搭載備受期待的驍龍8 Gen 4移動平台。

+ 6

據透露，ROG Phone 9系列將包括ROG 9和ROG 9 Pro兩款機型。據悉，在最新的測試中，驍龍8 Gen 4移動平台取得了驚人的成績，在單核和多核測試中均表現出色，並超越了Apple A17 Pro在單核測試中的表現。這使得人們對ROG Phone 9的性能充滿期待。

華碩ROG Phone系列以其出色的散熱系統而聞名，而ROG Phone 9也不例外。為了確保長時間遊戲時的穩定性，ROG Phone 9可能會採用更先進的冷卻技術，使手機在高性能運行下保持低溫。

除了強大的性能外，ROG Phone 9系列還將保留觸發按鈕等遊戲特色功能，為玩家提供更加沉浸式的遊戲體驗。同時，有可能繼承前代產品的優秀設計元素，如照明RGB標誌和Mini-LED可編程矩陣等。

以上就是關於華碩ROG Phone 9系列手機的一些傳聞，具體配置還有待官方公布。但可以肯定的是，新一代的遊戲利器即將問世，我們敬請期待著它的到來。

延伸閲讀：最希望iPhone 16有何改動？這5項變化更吸引 有望反擊Android

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】