HONOR V Flip實機照曝光 整個機背也是外屏 將在6月這天發佈
撰文：Mobile Magazine
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早前有傳 HONOR 首款摺屏手機 V Flip 或將用上整個機背作為外屏，週日網絡就流傳了這款裝置的疑似實機操作照片，可看到外屏畫面佔用了裝置摺合後絕大部份空間，僅剩下圓形鏡頭組輪廓。
疑似 HONOR V Flip 實機照片來自不同消息源，其中國內爆料達人「旺仔百事通」在較早前微博帳號，展示了多組由女性使用者手持疑似 HONOR V Flip 並執行外屏構圖拍攝功能相片。
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流出相片可看到 HONOR V Flip 外屏基本佔用整個上半機背，僅剩圓形鏡頭組跟上方感應器圓圈位，可視部份相當高；另一組關閉外屏拍攝照片，則可看到機背螢幕位似乎加入了玻璃外層以保護面板。
據爆料人在文中提到，HONOR 細摺首作 V Flip，頗大機會將於兩星期後，即六月中旬在國內發佈（有傳為 6 月 18 日）。而綜合現有資訊，品牌首款細摺除擁有超大外屏，似乎亦會在機身厚度及重量方面花功夫，或有機會繼同廠大摺 Magic V2 後，再帶來破格美觀輕巧之作。
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