Honor 200 Pro上手體驗　用AI技術重構人像攝影　效果出色有驚喜

在智能手機攝影日益發展的今天，用戶對於手機人像拍攝體驗的需求也越來越高，現在在AI技術的幫助下，榮耀200 Pro以其獨特的AI人像技術，再次將手機人像攝影推向了新的高度。



作為榮耀數字系列的潮流新機，榮耀200 Pro集合了榮耀最新的AI科技與設計美學於一身，不僅在硬件配置上十分強大，更在手機人像攝影上實現了對傳統人像攝影的顛覆性重構。

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屏幕：全新榮耀綠洲護眼屏

現在一款手機的體驗如何，首先自然要先看屏幕。榮耀200 Pro最為引人矚目，無疑是它搭載的全新榮耀綠洲護眼屏。榮耀200 Pro的屏幕為6.78英寸，採用類鑽排列AMOLED屏幕材質，屏幕分辨率為2700*1224，局部峰值亮度高達4000nit，屏幕刷新率為120Hz，色彩方面支持100% DCI-P3廣色域，同時支持SRGB和P3雙色域自研算法校準。

榮耀200 Pro這款屏幕不僅色彩表現準確，而且擁有極高的刷新率，為用戶帶來了更加流暢的視覺體驗。同時，其護眼功能也讓人眼前一亮，長時間使用也不會感到眼部疲勞。

榮耀綠洲護眼屏同時擁有3840Hz超高頻PWM零風險調光、自然色彩顯示2.0、AI助眠顯示、類自然光護眼、自適應調光等強大的護眼功能，是同類機型中的佼佼者。

外觀：懸浮流線四曲屏

在外觀設計上，榮耀200 Pro同樣不落俗套。它採用了新藝術美學設計，將流動的海岸線與大自然配色注入到手機之中，搭配「新藝術之鏡」Deco設計，盡顯「自由自然主義」的浪漫之美。

榮耀200 Pro的屏幕採用了懸浮流線四曲屏設計，將屏幕與機身完美融合，不僅提高了手機的整體美感，也增強了握持的舒適度。四曲屏的設計更是讓手機在視覺上更具張力，給人一種未來感十足的感覺。

影像：雅顧光影寫真大師

榮耀200 Pro的影像配置在同類機型中也相當強大，其後置影像模組由三顆鏡頭組成，分別是5000萬像素榮耀定製H9000單反級光影主攝（OIS+EIS）+5000萬像素索尼IMX856長焦鏡頭（OIS+EIS）+1200萬像素超廣角鏡頭。

榮耀200 Pro的前置鏡頭模組是前置5000萬像素單反級寫真鏡頭，擁有超大光圈且支持寫真人像引擎。

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我們使用榮耀200 Pro拍攝了一些風光和靜物樣張，可以看到榮耀200 Pro在光線充足的情況下擁有良好的成像表現，並且還可以使用和榮耀旗艦機型同款的質感影調，體驗不錯。

而在人像攝影方面，榮耀200 Pro更是下足了功夫。它攜手巴黎雅顧攝影工作室，通過AI科技將百年傳奇光影技術引入到手機人像攝影中，為用戶帶來了全新的攝影體驗。榮耀200 Pro利用端側AI學習了雅顧的人像光影技術，使得百年經典人像在手機上得以復現。這種技術的引入，不僅讓手機人像攝影更加專業，也極大地提升了照片的藝術感。

榮耀200 Pro提供了雅顧生動、雅顧質感、雅顧黑白，三個影調模式，幫助用戶輕鬆拍出寫真級照片。

在實際使用中，榮耀200 Pro的AI人像技術表現非常出色。它都能夠準確地捕捉人物的神態和情感，並將人物與光影有機融合。同時，它還支持多種人像模式，用戶可以根據自己的需求選擇不同的模式進行拍攝，得到更加滿意的照片。

性能：第三代高通驍龍8s

除了攝影方面的創新外，榮耀200 Pro在性能方面的配置也很不錯。榮耀200 Pro搭載了第三代高通驍龍8s處理器，擁有GPU Turbo X觸控增強+GPU Turbo X畫質增強+GPU TurboX AI調度技術，三大增強技術。

續航方面也有着不俗的表現。它配備了5200mAh青海湖電池，能夠為用戶提供更加持久的續航體驗。無論是日常使用還是長時間玩遊戲、看電影，榮耀200 Pro都能輕鬆應對，榮耀200 Pro還擁有100W有線超級快充+66W無線快充組合。

總結

總的來說，榮耀200 Pro是一款集創新科技與設計美學於一身的潮流手機。它不僅在硬件配置上表現出色，更在手機攝影體驗上實現了對傳統人像攝影的顛覆性重構。如果你是一位熱愛人像攝影的用戶，那麼榮耀200 Pro值得你擁有。

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