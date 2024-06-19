iPhone 16發佈日期曝光？沒意外會9月10日亮相　正式開售會在這天

據外媒報道，蘋果公司於上周舉辦全球開發者大會後，外界對即將召開的秋季新品發布會格外關注，尤其是iPhone 16系列。有關其零部件、配置等各方面的消息逐漸增多。



除了性能決定的零部件外，發布時間、上市時間以及售價也是大家所關心的焦點。目前已有相關報道稱，基於過去三年的發布及上市時間來看，iPhone 16系列可能會在9月10日舉行的發布會上亮相，並於9月20日正式開售。

如沒意外，iPhone 16系列會在9月發佈。（微博）

值得注意的是，在過去的三年裏，蘋果公司推出的新款iPhone產品通常都是在發布當周的周五開始接受預訂。如果今年推出的iPhone 16系列果真如報告所言會在9月10日發布，則該款手機將於9月13日開始接受消費者預訂。

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然而需要提醒各位讀者注意的是，目前距離蘋果公司即將召開的秋季新品發布會還有兩個月左右的時間，具體時間尚未公布。因此現在只是海外媒體做出了預測和猜測。最終結果只能等到蘋果公司正式宣佈秋季新品發布會時間之後才會揭曉。

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