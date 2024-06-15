Apple終於讓iOS整合ChatGPT　從Google視角解析：恐成最大輸家

WWDC大會上，蘋果揭露與OpenAI的合作關係，這次合作將如何影響蘋果、微軟、Google及OpenAI這四家公司？



本週登場的WWDC大會上，蘋果宣佈與OpenAI展開合作，ChatGPT將支援Apple Intelligence的部份功能。

這則僅僅占了兩分鐘的合作消息，卻對各個角逐AI競賽的選手，悄悄帶來程度不一的影響。

本文將逐一解析這段合作關係，對於蘋果、OpenAI、微軟，以及Google，究竟有何影響？它們各自的圖謀為何？

蘋果視角：OpenAI就是當下最佳選擇

長久以來，蘋果被外界認為在AI領域起步太慢，本週的WWDC大會終於掃清投資者的疑慮。

在與OpenAI合作消息釋出後，蘋果股價在隔日突破207美元創新高，市值來到3.18兆美元，並創下2022年以來的最大漲幅。外界看好AI技術能夠帶動iPhone銷量，提振蘋果的財務表現。

雖然，整個大會的焦點大多聚集在蘋果自家的AI工具，在演講的後半段才提到ChatGPT，但與OpenAI的合作，依然成為目光焦點。

「我們希望起步就是最好的。」蘋果軟體主管費德里吉（Craig Federighi）表示，

OpenAI「代表了我們用戶當下的最佳選擇。」

蘋果軟體主管費德里吉認為，ChatGPT是他們當下最好的選擇。（apple）

值得一提的是，馬斯克對雙方合作關係頗有疑慮，直指蘋果沒有能力確保OpenAI可以保護使用者的隱私。

對此質疑，蘋果僅強調「用戶資料不會共享給ChatGPT」，強調OpenAI沒辦法辨識用戶請求，或查看所有的查詢內容。

微軟視角：一則以喜，一則以憂

據《華爾街日報》報導，微軟至今向OpenAI投資超過130億美元，擁有其營利組織49%的股份。

正是微軟的投資，讓OpenAI得以打造領先業界的聊天機器人，但OpenAI與蘋果合作，也讓外界對微軟與OpenAI間的關係，出現了一些猜想。

身為OpenAI大金主的微軟，早在消息公布前，就傳出對這段合作關係不甚滿意。

外媒《The Information》披露，微軟就是靠GPT的支援才有技術優勢，倘若這項技術不再是自家獨有，微軟與蘋果在AI領域的差距可能因此縮小。

微軟執行長薩提亞‧納德拉（Satya Nadella）在蘋果正式公佈與OpenAI締結合作前，曾傳出微軟對此感到不是很滿意。（Microsoft Build）

另外，目前GPT主要是在微軟的伺服器上運算，他們擔心蘋果多達上億的用戶湧入，可能令伺服器難以負荷，甚至影響到原先自己的用戶。

不過對微軟來說，這也是創造營收的一個機會。實際上微軟也為此要求分潤，作為他們對OpenAI鉅額投資的回報。

還有媒體形容，OpenAI將是微軟進入主要競爭對手的「特洛伊木馬」，他們從蘋果的用戶資料獲得的任何洞見或改進，最終都會轉化為微軟的投資報酬，甚至OpenAI可能拉近微軟與蘋果之間的關係。

事實上，過去一年，OpenAI與微軟的關係被認為不如以往，微軟一方面與Meta、Mistral AI都在AI方面的合作達成協議，還挖角了Inflection AI共同創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman），來經營消費者AI業務。

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Google視角：慢了一步，恐成最大輸家

在WWDC大會前，就傳出Google正在與蘋果討論AI方面的合作，希望Gemini能夠為蘋果的AI工具提供助力。

這個消息，幾乎與OpenAI和蘋果接觸同時傳出，最後卻由OpenAI奪下蘋果生態的大餅，而不是老夥伴Google。

儘管被OpenAI搶先一步，目前Google仍在與蘋果協商，試圖讓Gemini為蘋果用戶提供服務。 （Gemini）

Google為了成為Safari的預設搜尋引擎，不惜一年花費上百億美元，就是不希望錯過超過20億台活躍蘋果設備的龐大用戶群體。

如今，這塊蛋糕卻被OpenAI給端走。雖然蘋果也不排除未來與Google合作，大會上透露未來仍可能會推出其他模型支援。

但被OpenAI搶先一步，仍然是Google的一大挫折。尤其Google與OpenAI被認為是AI領域的兩大巨頭，Gemini可說是GPT的頭號挑戰者，蘋果的選擇，似乎也暗示了比起Google，更加認可OpenAI。

Google從蘋果設備上獲得的流量，也可能因為ChatGPT進駐蘋果而被分流。

《華爾街日報》就指出，Siri將用戶導向ChatGPT處理某些查詢的功能，可能將使Google流量面臨被瓜分的風險。

OpenAI視角：用戶數爆增成開發大利基

而對OpenAI來說，最直觀的便是他們獲得直接服務蘋果廣大用戶的機會。

ChatGPT目前每週平均1億的用戶量已經相當可觀，但倘若能夠打入蘋果全球高達22億台活躍設備的用戶族群，將是他們與競爭對手拉開差距的重要機會。

《華爾街日報》認為，蘋果在手機等3C產品的領導者地位，也能助力OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）建立能夠吸引普羅大眾的AI產品。

蘋果預計會在今年秋季推出整合ChatGPT的Siri，不過首波僅限美國用戶，也只支援英文，預計2025年後才會陸續增加提供服務的地區及語言。

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