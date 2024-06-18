Honor Magic V Flip評測　超大外屏與旗艦性能　可與直板手機並駕

如果你和我一樣，經常關注摺疊屏這個細分市場，就會在豎折手機上發現一個很有意思的趨勢。一開始廠商只是在手機外面裝一塊很小的屏幕，這屏幕基本只能看看時間通知，沒什麼作用；但隨着一代一代的更新，這塊外屏變得越來越大。而隨着榮耀Magic V Flip的到來，我們終於迎來了豎折手機的全面屏時刻。



而這樣一款產品，也給我帶來了很多疑問。這麼大的一塊外屏能被好好利用嗎？續航這樣豎折手機的傳統短板能被解決嗎？而以下就是我的使用體驗分享。

Honor Magic V Flip評測（中關村在線提供）

1、外觀：精緻小巧的高分答卷

作為最重視外觀設計的產品之一，豎折手機天生對顏值有着高要求。榮耀Magic V Flip在外觀上自然也是下足了功夫。

在外觀設計上，榮耀Magic V Flip側面邊框採用了柔和鑽切直邊中框設計，這不僅使得手機在視覺上顯得更加利落率性，還提供了舒適的曲屏手感。榮耀Magic V Flip的鏡頭設計靈感來源於自然界大小不一的雨滴漣漪和南法的浪漫花卉。雙圓Deco設計不僅增加了視覺上的層次感，還賦予了手機一種靈動之美。

（中關村在線提供）

想讓手感更出色，在設計之外輕薄的機身也必不可少。榮耀的工程師們通過精細的工藝，讓Magic V Flip在展開狀態下的厚度僅為7.15毫米，摺疊狀態下也僅為14.89毫米，重量僅約193克。這樣的體量，日常使用中自然毫無壓力。

Honor Magic V Flip評測（中關村在線提供）

配色方面，榮耀Magic V Flip提供了鳶尾黑、香檳粉、山茶白三種選擇，搭配專屬的特殊工藝，每一種都講述着一個浪漫的故事。

鳶尾黑配色通過單層膜片實現流動光影紋理，加上周圈漸變黑的設計，營造出一種深邃而神秘的光影效果；香檳粉配色的立體微紋工藝讓手機表面呈現出類似高級面料的編織感，閃爍細節更增添了一份高級感；而山茶白配色的藝術紋理工藝賦予了手機珍珠貝母般的質感，抽象的藝術肌理更是讓人聯想到綻放的花瓣或流動的絲綢，令人愛不釋手。

對於那些追求時尚設計的朋友，榮耀還與頂級時尚品牌Jimmy Choo的創始人周仰傑合作，推出了榮耀Magic V Flip高定款。這款高定款以水晶鞋為設計靈感，水晶與祖母綠元素的應用，使得手機在任何光線下都能閃耀光芒，彷彿高級珠寶般流輝溢彩。

外觀：精緻小巧（中關村在線提供）

總體來看，在設計這份考卷上，榮耀Magic V Flip絕對是給出了高分答案。無論是7.15毫米的厚度，柔和的機身曲線還是多種優雅配色，都足夠出色。

2、屏幕：一面好玩，一面健康

細心的朋友可能注意到了，我們剛才沒有提到外屏，那是因為榮耀Magic V Flip的這塊外屏值得我們好好說道說道。

讓我看到榮耀Magic V Flip的外屏時，第一感覺就是大，這塊4英寸的超大外屏刷新了豎折手機的外屏記錄，屏佔比高達85%，與軸邊框的距離僅為4.31mm。而其四曲面等深設計，不僅提升了手機的美觀度，也使得握持手感更加舒適。

榮耀Magic V Flip在攝像頭的設計上也進行了創新，將其放置在軸向的左下角，並採用了無黑邊的Deco設計。這一設計不僅優化了外屏的可視區域，還提高了操作交互的便利性，特別是右手操作更加順暢。結合超大外屏的個性化主題，用戶可以體驗到時尚與功能的完美結合。

為了充分發揮超大外屏的優勢，榮耀Magic V Flip設計了多款外屏主題。這些主題不僅增加了手機的時尚感和個性化體驗，還能根據用戶的持握方向自動調整顯示內容。例如，高級腕錶和百變魔方主題支持重力感應，用戶可以通過簡單的操作與外屏進行互動，增加了使用的趣味性和便利性。

屏幕：一面好玩，一面健康（中關村在線提供）

而在解鎖之後，榮耀Magic V Flip自然也能在外屏直接使用應用。根據榮耀官方的說法，這塊外屏現在就支持40+款App，後續更能支持超過100款App。而對於打車、聽歌這樣的高頻場景，榮耀Magic V Flip也直接提供了外屏卡片，使用更方便。

Magic V Flip也直接提供了外屏卡片，使用更方便（中關村在線提供）

為了實現這樣的應用適配效果，榮耀Magic V Flip的外屏支持魔法視窗分區交互功能，應用區和通知區的分離設計，使得應用顯示更加貼近內屏的16:9比例，解決了豎折手機外屏適配應用較少的問題。而內外屏的無縫接續設計，使得用戶在外屏與內屏之間的切換更加順滑自然，極大提升了使用體驗。

外屏打開不同應用的效果（中關村在線提供）

MagicOS 8上十分實用的靈動膠囊功能也來到了榮耀Magic V Flip上，外屏可以實時顯示應用的動態通知和YOYO服務建議，使用戶能夠及時掌握重要訊息。而內外屏的無縫接續設計，使得用戶在外屏與內屏之間的切換更加順滑自然，極大提升了使用體驗。

說完了外屏，接下來我們看看內屏。展開後的榮耀Magic V Flip內屏尺寸達到6.8英寸，分辨率為2520x1080，像素密度高達403PPI，帶來超清震撼的娛樂視聽體驗。全局峰值亮度可達1500nit，局部峰值亮度更是達到3000nit，即使在陽光下也能清晰可見。支持120Hz高刷新率和5000000:1的屏幕對比度，顯示效果流暢且層次分明。內屏覆蓋超過90%的BT.2020色域，支持10.7億色彩顯示和100% DCI-P3廣色域，色彩表現達到旗艦級別。

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榮耀Magic V Flip還在豎折品類中率先實現了全面的HDR顯示增強技術，包括超動態臻彩顯示和HDR畫質增強。超動態臻彩顯示通過全鏈路HDR處理技術，實現圖片和視頻的真實還原和生動呈現。HDR畫質增強則利用AI超分和AI鋭化技術，對低分辨率視頻進行智能提升，使畫面更加清晰和鋭利，同時通過SDR2HDR算法技術，讓標準動態範圍視頻源也能呈現出HDR效果，顯著提升視頻的色彩和清晰度。

榮耀Magic V Flip搭載了行業領先的榮耀綠洲護眼屏，為用戶帶來全天候的零風險護眼體驗。這款內屏採用了3840Hz超高頻PWM調光技術，經過德國萊茵TUV無頻閃認證，達到零風險調光級別，為用戶提供無頻閃的護眼體驗。同時，相較於傳統的DC調光，超高頻PWM調光在低亮度下顯示效果更佳，有效減少視覺疲勞，兼顧色彩飽滿度和護眼效果。

綠洲護眼屏（中關村在線提供）

榮耀綠洲護眼屏還結合了類自然光護眼和AI助眠顯示技術。類自然光護眼模擬自然光的動態變化，通過調節屏幕亮度變化促使人眼瞳孔和睫狀肌的自然調節，促進眼部血液循環，緩解眼部疲勞。AI助眠顯示則基於人體生物鐘模擬日出日落的光線變化，智能調整屏幕色温曲線，減少夜間藍光，提高睡眠質量。

3、體驗：MagicOS 8.0，更智能，更好用

榮耀Magic V Flip搭載了最新的MagicOS 8.0操作系統，全面提升了用戶的生活服務與娛樂體驗。通過一系列創新功能應用，MagicOS 8.0解鎖了更多屏幕快捷交互應用，讓用戶的日常操作更加高效便捷。

MagicOS 8.0（中關村在線提供）

榮耀任意門功能讓用戶可以通過簡單的拖拽操作，快速完成一系列複雜的任務。例如，在瀏覽小紅書等資訊時，可以直接拖拽圖片到側邊欄的京東或淘寶等應用中進行比價和下單，一步搞定購物決策。除此之外，還可以通過拖拽實現搜索和收藏等操作。

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MagicOS 8.0的全局收藏功能讓用戶可以輕鬆收藏網頁、圖片、視頻、文件和文本等內容。只需三指下滑即可快速收藏，並通過榮耀信任環技術在不同設備間自動流轉使用，查閲管理更加快捷。

得益於OS Turbo X技術優化，榮耀Magic V Flip在多應用重載並行的情況下依然不卡頓，確保手機的流暢度和持久使用體驗。無論是應用內滑動還是切換任務，流暢度都有明顯提升。

YOYO助理通過氣息喚醒，隨時響應用戶的命令。無論是摺疊狀態下的外屏還是展開後的內屏，YOYO助理都能智能完成各種任務，例如創作小紅書文案或完成命題作文。雲端魔法大模型的加持，讓YOYO助理更加智能和高效。

4、影像：滿足日常拍攝需求

影像方面，榮耀Magic V Flip採用了5000萬像素OIS防抖主攝+1200萬像素超廣角微距鏡頭的雙攝組合。其中主攝採用了5000萬像素的索尼IMX906傳感器，四合一下等效像素尺寸達到2.0um，可以提供更好的暗光拍攝效果。同時支持2X焦段下的光學品質輸出，搭配榮耀的寫真人像引擎，拍人更好看。至於這套組合具體表現如何，我們通過樣張來看一看。

5000萬單反級寫真相機（中關村在線提供）

首先是白天光線充足的環境，榮耀Magic V Flip的5000萬像素主攝表現得還是很不錯的，畫面解析力出色，圖片色彩真實自然，風格清新，對於希望照片接近人眼觀感的用戶來說十分合適。

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夜景方面，得益於OIS光學防抖的加持，榮耀Magic V Flip即使在弱光環境下也能拍出一張整體效果不錯的照片。整體畫面並未一味拉高亮度，而是照顧到了畫面的整體觀感，高光與暗部的細節都獲得了保留，噪點數量也得到了不錯的控制，看起來比較純淨，對比同類產品優勢明顯。

榮耀Magic V Flip支持多角度懸停拍攝，可實現45°-110°懸停隨意調整拍攝角度，我們可以將手機展開，懸停至任意角度，無需人工按下快門，即可簡單實現自拍。

當大家開啟預覽模式後，榮耀Magic V Flip就可以實現後置自拍，使用主攝既能保留照片豐富的細節，還能實時觀察自己在鏡頭下的樣子，圖片效果也有了較大的提升。如果大家想實現多人同框拍攝，也可以利用手機的後置超廣角鏡頭進行自拍。

總的來說，榮耀Magic V Flip的成像質量完全可以滿足用戶日常拍照所需，白天樣張色彩自然，夜晚純淨，整體成像效果在同類產品中較有競爭力。

5、續航：大電池續航更長久

在性能之外，續航表現同樣重要，畢竟誰也不希望自己的手機總得和充電器相依為命。榮耀Magic V Flip這次搭載了旗艦同款的青海湖電池，通過先進的碳硅負極技術實現了4800mAh的超大電池，刷新了豎折機型的電池容量記錄。為了檢驗榮耀Magic V Flip的續航表現，我使用ZOL五小時續航模型對其進行了測試，實驗結果如下：

（中關村在線提供）

從結果中可以看到，經過5小時測試後，榮耀Magic V Flip剩餘電量為57%，總體表現達到了主流水平，基本可以滿足用戶的一天使用。同時榮耀Magic V Flip也支持超級省電模式，在電量不足時滿足用戶的應急使用需求，同時在外屏狀態下開啟超級省電，可獲得更極限的續航體驗。

除去續航外，近年來手機的快充表現也越來越受到用戶的重視，榮耀Magic V Flip採用了66W快充，在30分鐘快充測試中，可以實現將手機電量從1%充至73%，可以滿足用戶快速補電的需求。

（中關村在線提供）

從整體體驗來看，榮耀Magic V Flip在續航和快充兩方面的整體表現處於可接受水平，日常使用中基本可以保證一天一充，破除了大眾對於豎折機型續航差的傳統看法。

6、寫在最後

以上就是榮耀Magic V Flip評測的全部內容，相信各位已經對文章開頭的問題有了答案。在第一代驍龍8+移動平台等硬件的幫助下，榮耀Magic V Flip確實有着旗艦級別的性能表現；而4英寸超大外屏、5000萬像素雙攝組合、4800mAh電池+66W快充等配置的幫助下，榮耀Magic V Flip在影像、續航等方面的表現也都能達到主力機的水平。

眾多出色硬件的加持，確實讓榮耀Magic V Flip有底氣撕下「玩具」的標籤，成為用戶手中的主力機。也希望能有更多廠商一同努力，讓摺疊屏手機成為能與直板手機並駕齊驅的產品形態，真正走進大眾市場。

延伸閱讀：折疊旗艦手機也能拍出好照片 vivo/華為/三星誰才是影像之王?

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】