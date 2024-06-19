傳HUAWEI Mate 70 Pro將延續前屏3開孔設計　但擁有更窄四邊邊框

預計在下半年度發表的華為重點手機 HUAWEI Mate 70 系列，跟其他準備同期推出未發佈新品一樣，在近日開始有相關資訊流傳。



其中國內爆料達人「剎那數碼」早前在其微博帳號，提到預計下半年推出 Mate 系列高配機型 HUAWEI Mate 70 Pro，透露裝置正面設計或將跟現版 Mate 60 Pro 一樣，維持正面三開孔前屏設計，且開孔位乃至開孔孔徑參數，均會跟現時 Mate 60 Pro 保留一致。如消息屬實則代表 Mate 70 Pro 正面外觀，將大致跟現時 Maet 60 Pro 風格相若。

傳HUAWEI Mate 70 Pro前屏幕會保留上一代設計（微博）

綜合現有資訊，儘管 Mate 70 Pro 可能採用與現時相同的三開孔設計，但估計其預載新版 HarmonyOS 介面，亦將保留和前代一樣「隱藏屏幕挖孔」選項，使其以近以 iPhone 動態島開孔屏方式顯示。

傳HUAWEI Mate 70 Pro的消息（微博）

網傳HUAWEI Mate 70 Pro的消息與圖片：

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另外又有消息指 Mate 70 Pro 可能擁有更窄四邊邊框設計，帶來更佳正面屏佔比表現，同時機背圓環鏡頭組亦有機會引入新設計元素，加強產品辨識度。

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