傳iPhone SE4售價將提升10% 採用全面屏設計 升級幅度引人注目
撰文：中關村在線
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據可靠消息人士透露，蘋果公司計劃推出一款全新的iPhone SE4智能手機。該機的價格預計將從之前的429美元上調至469美元。這一漲幅可能會因市場匯率的變化而有所不同，在美國之外的市場，價格漲幅預計在15%左右，但價格仍可控制在500美元（以內。
這款重新設計的iPhone SE4將採用類似iPhone 14的設計風格，包括Face ID和劉海屏設計。屏幕尺寸為6.1英寸，將提供USB-C接口。該機將採用單攝像頭設計，類似於iPhone XR，同時中框部分也採用了類似於iPhone 14的直角邊設計，並保留了靜音開關按鍵。
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除此之外，新機還將具備AI攝影模式、Wi-Fi 6、內置6GB LPDDR5 RAM以及搭載驍龍X70基帶等。儘管售價有所上漲，但新款iPhone SE4的升級幅度同樣引人注目。這款手機有望成為蘋果進一步擴大市場份額和影響力的重要武器。
據悉，蘋果計劃在2025年春季發布這款重新設計的iPhone SE。雖然價格調整可能會對一些消費者產生影響，但新款iPhone SE4的升級和功能無疑將吸引更多消費者的目光。我們將繼續關注這款新機的更多細節和發布訊息。
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