iPhone 16的A18仿生晶片比M4還要強？神經引擎算力3nm工藝創巔峰

近日有外網博主曝光了A18仿生晶片相關消息，表示其神經引擎算力極強，表現甚至要優於M4晶片。



這裏提到的M4晶片採用了第二代3nm工藝，CPU採用4個性能核和6個能效核的配置，與M2晶片相比，性能提升了50%。

A18仿生晶片會有驚喜？（x@MappleGold）

A18 VS M4，A18會更強？

iPhone 16的A18仿生晶片比M4還要強？

此外，10核GPU的加入，使得圖形處理性能大幅提升，為高端遊戲和專業應用提供了強大的支持，其內置的神經引擎是Apple迄今為止最強大的引擎，每秒能夠進行38萬億次操作。

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