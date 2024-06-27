iPhone 16的A18仿生晶片比M4還要強？神經引擎算力3nm工藝創巔峰
撰文：中關村在線
出版：更新：
近日有外網博主曝光了A18仿生晶片相關消息，表示其神經引擎算力極強，表現甚至要優於M4晶片。
這裏提到的M4晶片採用了第二代3nm工藝，CPU採用4個性能核和6個能效核的配置，與M2晶片相比，性能提升了50%。
A18 VS M4，A18會更強？
此外，10核GPU的加入，使得圖形處理性能大幅提升，為高端遊戲和專業應用提供了強大的支持，其內置的神經引擎是Apple迄今為止最強大的引擎，每秒能夠進行38萬億次操作。
延伸閱讀：iPhone 16發佈日期曝光？沒意外會9月10日亮相 正式開售會在這天
+1
延伸閱讀：網傳Apple正研發超薄手機 A19晶片的iPhone 17 Slim會在明年發布
+2
Apple測試員指要運用好Xcode 16 新iPhone/Mac應配上16GB記憶體iPhone 16系列開啟AI新篇章 傳國行版將用上國產百度大模型iPhone 16發佈日期曝光？沒意外會9月10日亮相 正式開售會在這天Apple暫停研發Vision Pro二代 轉攻親民版VR頭顯 預計明年亮相iOS 18大變革 Apple ID改名Apple Account 帳戶體驗全新升級iPhone 16推出前傳言 超薄邊框與A18晶片外 全系列還有這些升級
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】