Apple測試員指要運用好Xcode 16 新iPhone/Mac應配上16GB記憶體
撰文：中關村在線
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蘋果的軟件優化一直使其對硬件的依賴並不高，無論是手機還是電腦產品，都不是拼內存容量的大小，不過在下一代產品中，這種情況或許要改變了。
有測試人員稱，用於開發iOS和macOS的Xcode 16更新後顯示，如果開發者想使用新功能，內存就必須在16GB以上。
顯然，隨着應用越來越多元化，對硬件的要求越來越高，蘋果也在計劃提升內存的基礎配置。
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