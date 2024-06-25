iPhone 16系列開啟AI新篇章　傳國行版將用上國產百度大模型

蘋果計劃在即將發布的iPhone 16上集成Apple Intelligence，這一先進系統帶來了眾多強大功能，並允許Siri跨越多個APP執行復雜任務。



然而，目前這款軟件僅限於英文支持。據可靠消息，蘋果公司正積極與中國的人工智能公司展開溝通，以準備為iPhone 16國行版提供本地化的AI功能。

iPhone 16上集成Apple Intelligence（Apple）

先前有傳聞稱百度將為國行版iPhone 16、Mac系統以及iOS 18提供AI支持，但最新消息顯示，蘋果已經與百度、阿里巴巴以及百川智能等多家公司進行了深入交流。

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儘管如此，蘋果尚未與上述三家公司達成最終的合作協議。

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