iPhone 16系列開啟AI新篇章 傳國行版將用上國產百度大模型
撰文：中關村在線
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蘋果計劃在即將發布的iPhone 16上集成Apple Intelligence，這一先進系統帶來了眾多強大功能，並允許Siri跨越多個APP執行復雜任務。
然而，目前這款軟件僅限於英文支持。據可靠消息，蘋果公司正積極與中國的人工智能公司展開溝通，以準備為iPhone 16國行版提供本地化的AI功能。
先前有傳聞稱百度將為國行版iPhone 16、Mac系統以及iOS 18提供AI支持，但最新消息顯示，蘋果已經與百度、阿里巴巴以及百川智能等多家公司進行了深入交流。
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儘管如此，蘋果尚未與上述三家公司達成最終的合作協議。
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