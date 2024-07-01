iPad Pro、iPad Air eSim設定教學，應如何選擇？電訊商如何加plan？｜最近推出的M4 iPad Pro以及M2 iPad Air都刪去了實體sim卡槽，如果想用流動網絡於不同地方上網，就只可以利用eSim才可。不過究竟可以購買及設定eSim？電訊商有嗎？如何申請等？下文為大家詳盡教學。



M4 iPad Pro、M2 iPad Air只對應eSim卡對於不少需要拎iPad四處使用的用家而言，明顯麻煩了許多，因為以往用實體卡，只需要去深水埗買一張幾十元至百多元的「年卡」，便可以簡單上網。可是eSim就需要在電訊商申請或購買才可。究竟iPad如何才可以使用eSim呢？以及如何申請電訊商的eSim呢？以下記者就親身以csl eSim作示範。

新版iPad只可以使用eSim

如何選擇eSim計畫：

基本上絕大部份的電訊商，一般月費計畫都可以選擇一般實體sim或eSim，但記者就會較為建議在自己原本手機月費計畫之中，追加eSim會比較抵用。以csl／1010為例，基本月費之外，如果想申請額外第2張附屬sim卡（或eSim），只需要每個月另加120元，便可以出台，而且與原本自身月費計畫共用數據，對於每個月都用不盡數據的用家而言，可以share數據使用，都算抵用。而其他如中國移動、3HK及Smartone都有附屬sim卡服務，都可以另加月費便可以出多一張eSim於iPad上使用，十分簡單。

不少電訊商都附屬sim服務，只需要原本的月費額外加錢就可以多一張Sim／eSim使用

iPad設定eSim

大家於電訊商出eSim後，選擇iPhone共用數據計畫，只需要在設定「流動數據」中，直接點按「參與iPhone計畫」便可。不過如果是其他手機用家，可以向電訊商取得一個eSim專用的QR Code，然後再在iPad內使用便可。而這張eSim的QR Code只可以使用一次，當未來想換機時，便需要向電訊商申請另一張新的eSim QR Code才可。

可在電訊商取得QR Code

設定步驟：

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