Leica D-LUX 8上手實測｜Leica近日推出了最新一代的D-Lux系列相機——D-Lux 8，延續了該系列一貫的輕便設計和卓越性能。作為喜愛拍攝的記者，當然第一時間實試新機有何吸引之處。



紅點小機大能量

拿到D-Lux 8的第一印象就是，這款相機的體積非常小巧，重量也很輕，單手就能輕鬆掌控。不過別小看它嬌小的身軀，內在可是大有乾坤。D-Lux 8搭載了一枚4/3英寸的CMOS感光元件，擁有2100萬像素的總像素，其中1700萬為有效像素。在實拍中，這塊感光元件展現出了非凡的成像實力，無論是色彩還原度、動態範圍，還是高感光度下的噪點控制，都有著出色的表現，完全不輸於體積更大的微單或單反相機。

Leica D-LUX 8上手實測

此外，D-Lux 8配備了一支等效24-75mm的DC Vario-Summilux鏡頭。得益於f/1.7-2.8的大光圈，即便在光線較暗的環境下，也能夠輕鬆拍攝出明亮清晰的影像。而28mm的廣角端則非常適合街拍或抓拍，可以輕鬆記錄下生活中的精彩瞬間。

操作與傳統Leica相機差不多，易上手。

作為一款Leica相機，D-Lux 8在影像風格上自然少不了品牌特有的味道。無論是以標準模式拍攝，還是切換到高對比度黑白模式，成片都散發著濃濃的Leica韻味。尤其是黑白照片，層次豐富，細節豐富，粒子感恰到好處，讓人過目難忘。

高對比度黑白試相

與時俱進更高速的無線傳輸

雖然D-Lux 8延續了傳統相機的經典設計，但在功能上卻緊跟時代步伐。通過無線WiFi模組，它可以輕鬆連接到手機上的Leica FOTOS應用，實現影像的快速傳輸和遙控拍攝。在實測中，D-Lux 8的無線連接速度非常快，傳輸照片幾乎毫無延遲。這讓影像分享變得更加便捷，隨手拍隨手Po，不會錯過任何精彩瞬間。

除了機身本身，D-Lux 8的包裝盒中還附送了一枚小型閃光燈。雖然它的功率不算非常強大，但在日常拍攝中已經綽綽有餘。此外，Leica還為D-Lux 8推出了多款配件，包括手柄、肩帶、腕帶，以及多色可選的皮革保護套等。它們不僅提升了相機的操控手感和便攜性，更讓這款小相機玩法更加豐富多樣。

親民價格熱賣

D-Lux 8將Leica的核心拍攝體驗濃縮在一個輕巧便攜的機身中，憑藉出色的性能和獨特的影像風格，重新定義了便攜式數碼相機的標準。雖然它並非德國製造有些小遺憾，但14,500港元的親民定價，已經讓這款紅點頂配小相機備受不少攝迷欣賞。

Leica D-LUX 8試相👇👇👇