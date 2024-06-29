動漫節2024 懶人包｜一方法買飛平$5｜時間表/嘉賓名單/購物推薦

動漫節2024 懶人包｜ACGHK 2024 香港動漫電玩節 2024 將於7月26日（五）至7月30日（二）於灣仔會展舉行！今年為動漫節成立後第25週年，活動內容多元化。本來將陸續將各種入場券門票優惠、場內活動時間表、來場嘉賓、購物推薦一一追加，是一篇你必定要bookmark的「動漫節2024 懶人包」！



動漫節2024 懶人包

想買動漫節ACGHK2024入場門票？01空間以會員分數買飛、即減$5

動漫節2024｜香港動漫電玩節 ACGHK

日期：2024年7月26日（五）至7月30日（二）

時間：10:00 – 21:00 (7月30日 8pm關閉）

地點：香港會議展覽中心1號展覽廳

門票：一般 $42｜小童 $20

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動漫節2024舞台活動節目表將陸續更新（敬請留意）

以下快閱卡方便快速了解動漫節2024，下方依然有一般圖文，可按喜好點擊放大收看：



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主舞台及創天舞台2024活動時間表／表演隊伍名單（陸續更新）

動漫節2024｜Hololive 5期生桃鈴ねね來場

今年香港動漫電玩節首次邀請來自hololive的Vtuber 桃鈴ねね做嘉賓，她將於7月29日(星期一)下午1:45在動漫節主舞台同fans見面。如想在大舞台前睇直播，大會將在6月29日進行第二個網上活動，送出最後48張門票，到時記得去acghk的facebook報名（連結）

今年香港動漫電玩節首次邀請來自hololive的Vtuber 桃鈴ねね做嘉賓

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動漫節2023｜Cosplay相片全集7.28 Day1｜我推的孩子、咒術大人氣

亞太區Cosplay 嘉年華｜7.30嘉賓超強

重點活動亞太區Cosplay 嘉年華嘉賓人馬相當鼎盛，包括宮本彩希、えい梨、Clow、Ale、Tomia、Berry、Jenny、Ing、小都、小白、Thames、Jasper Z、BaLance、 V-Project、 iMOTiON等！7.30 16:15至17:45 ACG主舞台

亞太區Cosplay 嘉年華｜7.30嘉賓超強

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回帶睇2023年場內相集

👉動漫節2023｜Cosplay相片全集7.30 Day3｜港台紅人齊玩間諜家家酒

👉動漫節2023｜Cosplay相片全集7.28 Day1｜我推的孩子、咒術大人氣

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《動漫Cosplay大賽2024》開始接受報名！

動漫節有咩多？當然是Cosplayer啦！今年《動漫Cosplay大賽2024》正接受報名（6月28日晚上六時截止申請），大會將先以參賽者遞交的相片進行首輪甄選，挑選出的參賽者會在7月26-28日一連三天在香港動漫電玩節主舞台舉行決賽。獎項分為冠亞季及Cosplayer人氣王大獎！成功進入決賽的參賽者更將享有現金服裝津貼，專用更衣室及膳食安排。其他詳情賽規請自行點擊以下報名連結參考：https://iesg.pse.is/5z48uy

《動漫Cosplay大賽2023》實況（圖片由大會提供）

Canvas Project全民偶像選拔賽2024-決賽

香港唯一日系偶像選拔賽，今年由單人改為團隊參賽，經過一輪初選後，以下8組表現優秀的組合，將於7月29日在動漫節主舞台進行決賽。

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創天綜合同人祭 Creative Paradise 2024

Creative Paradise（簡稱"CP"）的活動理念：本著日本 Comic Market 以同人文化為中心的精神，接納不同類型的作品及發展同人文化無限可能性的地方。今年大會吸引了過去經驗，希望令到會場更暢通，似乎將會做出一些新的安排，請密切留意。

2024漫人迷全球華人原創漫畫公開賽

漫人迷全球華人原創漫畫公開賽，去年因誤選手遊插畫抄襲作品得獎而「揚威海外」。希望今年評審們能夠更細心把關，畢竟再強的評審也不可能熟知世上所有既存作品，世上更有千千萬萬AI繪圖呀！辛苦各位了。

2024第15屆香港原創動漫人型設計比賽

除了高達、變型金剛等老牌玩具模型，深具藝術性的art toys也非常受年輕人歡迎，更為有志投身玩具設計界的潛力新人提供一個門檻，已經舉辦至第15屆的香港原創動漫人型設計比賽以及「第4屆潮巨匠藝術玩具展」，今年仍然會在動漫節出現！

高達模型王大賽GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 12rd TOURNAMENT ，今年一樣會在動漫節內展出全部香港區入圍參賽作品任你影！

高達模型王大賽GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 12rd TOURNAMENT

👉動漫節2023｜高達模型王 第11屆 GBWC大賽現場參賽作品全集（上） 👉動漫節｜高達模型王2023 11th GBWC會展參賽作品相集（下）

有用資料連結

香港動漫節2024各種事前登記／買飛詳情：www.facebook.com/anicomhk/

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