大熱新番2.5次元的誘惑將推遊戲 動漫節會否成為Cos新霸權？｜7月新番動畫《2.5次元的誘惑》將推出台港澳遊戲，登錄之後即可抽女主角天乃理理沙等身立牌等禮物，這作品由於故事與Cosplayer有關，有網民就討論作品會否成為下一套《換裝娃娃》成為動漫節Cosplay新霸權。



2.5次元的誘惑動畫大熱

《2.5次元的誘惑》是由日本漫畫家橋本悠創作的漫畫作品，自2019年6月起在少年Jump+網站上連載（跟《怪獸8號》《SPY X FAMILY》同平台），並於今年7月改編成電視動畫。這部作品以Cosplay為主題，主角奧村正宗是一名熱愛二次元女性角色的宅男，他稱自己對三次元女性沒有興趣。某天他的學妹天乃理理沙加入了他所在的漫畫研究社，並Cosplay成了奧村最喜歡的角色莉莉艾露。奧村便開始擔任理理沙的攝影師協助她拍攝Cosplay寫真。隨著兩人的相處，奧村對三次元女性的觀念開始動搖。這部動畫結合了王道熱血及愛情喜劇等元素，描述了奧村和理理沙在Cosplay世界中的成長歷程，深受不少讀者的喜愛。

大熱新番《2.5次元的誘惑》

大熱新番《2.5次元的誘惑》

9月推出同名遊戲

完成事前登錄即可抽獎

大宇資訊近日宣佈《2.5次元的誘惑》的同名動畫改編遊戲《2.5次元的誘惑（理理沙） 天使們的舞台》繁中版將在台港澳地區 Google Play、App Store 開放預註冊及官方事前登錄活動，並於 9 月 3 日和日版同步推出。只要玩家人數達標，即可以解鎖遊戲獎勵，並獲得實體週邊抽獎資格。

多款實體周邊

動漫節會否出現Cos新霸權？

動漫節2024即將到來，往年有不少當季大熱新番的角色都會成為當屆Cosplayer裝扮的對象，7月新番中《2.5次元的誘惑》及《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》討論度都非常高，而且女主角造型也很好看，莉莉艾露又會否成為繼《戀上換裝娃娃》海夢後另一「Cosplay新霸權」？

不過《2.5》中主角的服裝會露出胸部下側，似乎有違早前動漫節主辦有發出過服裝指引。日本方面，無論是官方cos或是一般coser出公開活動，女主角上衣明顯有修改設定、加長衫身以防過度露出「下半球」，香港coser如果想在ACG出《2.5》，似乎都需要小心遵守指引及還原角色中平衡。

2.5次元的誘惑Cosplay