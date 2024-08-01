Huawei nova Flip搶先體驗　4色時尚小摺疊手機　會在這天發售

在摺疊屏手機市場上，憑藉精緻小巧可摺疊的特點，小摺疊始終佔有一席之地。而在眾多小摺疊手機中，華為的Pocket系列則屬於比較特立獨行的存在，它沒有為了迎合市場而推出更大尺寸外屏的產品，始終保持着家族式的「雙環」設計，再加上一些獨有的功能，使之相比其他小摺疊多了幾分「個性」與「特色」。



當小摺疊手機遇到更加年輕時尚的華為nova系列時，又會產生什麼樣的化學反應呢？今天我們就來快速上手華為全新推出的nova Flip，帶大家一探究竟～

Huawei nova Flip搶先體驗（中關村在線提供）

1、趣方屏設計，重塑秩序美學

對於豎折手機來說，外屏無疑是當下最受關注的配置了。華為nova Flip這次搭載了一塊獨特的1:1方形外屏——趣方屏，引領了手機外觀設計的新潮流。這一設計靈感源自6X6經典畫幅，方形構圖帶來了對稱平衡的美感，也為用戶提供了更具氛圍感的視覺體驗。

Huawei nova Flip搶先體驗（中關村在線提供）

趣方屏的設計打破了傳統手機屏幕的比例限制，以極簡的幾何造型和利落的邊框線條，展現出簡潔、高級、前衛的視覺語言。鏡頭模組與方形外屏的矩陣排列，圓形鏡頭與方正外屏的軸線對稱，形成了和諧對稱的組合，將平衡與秩序之美推向了全新高度。

Huawei nova Flip搶先體驗（中關村在線提供）

在我看來，單純的大外屏並不一定好用，儘管越來越多的手機廠商在外屏尺寸上不斷突破，但用外屏進行日常操作終究是個小眾行為。華為將重點放在功能實用性和便捷易用性上，通過優化外屏的顯示和交互體驗，讓這塊小外屏同樣足夠實用，那些擔心小外屏雞肋的朋友可以放心了。

2、矚目新生配色，開啟風格新篇

華為nova Flip的配色設計同樣引人注目，體現了其與年輕人同頻共振的潮流態度。nova Flip推出了向新綠、櫻語粉、零度白和星耀黑四種配色，每一種顏色都展現了這款小摺疊獨特的風格和魅力。

Huawei nova Flip搶先體驗（中關村在線提供）

作為nova Flip的主打色，向新綠不僅打破了傳統審美定式，更在視覺上帶來了超脱自然的感受。這個顏色融入了數字時代的能量元素，凸顯未來科技感。向新綠不僅適用於日常使用，還可以與街頭潮酷的配飾、服裝、環境進行搭配，展現出青春潮酷、摩登前衛的視覺效果。

Huawei nova Flip搶先體驗（中關村在線提供）

而我們這次拿到的零度白配色以其簡約高級的玻璃質感，帶來了純淨和清新的視覺體驗。餘下兩種選擇中，櫻語粉以其浪漫的色調，給人以甜美温柔的感覺，適合追求浪漫和柔美風格的用戶。星耀黑採用了素皮壓花工藝，大壓紋上帶有細密傾斜小壓紋，在視覺上顯得高貴典雅，更在手感上帶來了極佳的觸感。

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3、總結

獨特的趣方屏設計、矚目的新生配色以及堅固耐用的玄武水滴鉸鏈技術，華為nova Flip在外觀設計上既延續了華為在小折手機上的技術積累，又體現了nova系列年輕有活力的特色。至於華為nova Flip更多方面的使用體驗，敬請期待發布會後ZOL為您帶來的全面評測～

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