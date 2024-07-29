傳HUAWEI或9月推三摺屏手機　研發時間長達5年　展開秒變10吋平板

關於 HUAWEI 首款三摺疊屏幕手機相關消息，來自國內爆料達人「看山的叔叔」早前在其微博帳號發言，其在討論可能在 8 月 6 面世、代號「波寒冬」的 nova 細摺同時，又暗示華為首款三摺疊螢幕手機，最快或可能在 9 月份正式發佈。



考慮到 9 月上旬會有 IFA 2024 柏林電子展，同時 Apple 亦頗大機會發表新代 iPhone 16 系列，如華為三摺屏消息屬實，則市場熱度會進一度飆升。

華為的三摺屏手機，早在幾年前已有消息。

綜合現時關於 HUAWEI 首款三摺屏手機資訊，這款研發時間長達 5 年新品，可能採用內摺加外摺屏幕方案，雙鉸鏈設計當中三分一屏幕外摺部份，將同時成為機背副屏顯示；而在屏幕完全開展後，則能秒變 10 吋平板。

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這種設計除擁有比主流書本型平板摺屏更大可視畫面，其畫面比例亦偏向長方形，讓瀏覽影片時能使用更多畫面空間，進行文書處理或多工分屏作業亦更得心應手。

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