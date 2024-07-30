Redmi Note 14系列8月登場　5000萬像素大底鏡頭　還備新處理器

Redmi品牌再次發力，即將推出全新的Redmi Note 14系列手機。據最新曝光消息，這一系列手機將搭載兩款全新的處理器，為用戶帶來更強勁的性能體驗。



Redmi Note 14系列的亮點之一是其屏幕配置。新機正面將採用1.5K分辨率的雙曲面屏幕，為用戶帶來更加沉浸的視覺享受。同時，後置攝像頭採用了5000萬像素的大底橢圓鏡頭模組，配合塑料中框和短焦光學指紋解鎖方案，整體設計既實用又時尚。

Redmi Note 14系列8月登場（x）

在處理器方面，Redmi Note 14系列將首發兩款新處理器。其中，Redmi Note 14 Pro+將搭載聯發科天璣7350處理器，這是一款採用台積電4nm工藝的高性能晶片，主頻高達3.0GHz。

該處理器的CPU部分由2個3.0GHz Cortex-A715大核和6個Cortex-A510小核組成，GPU為Mali-G610 MC4，支持LPDDR4X/LPDDR5內存以及6400Mbps UFS 3.1閃存。特別值得一提的是，天璣7350集成了APU 657，其AI性能是前代產品的兩倍。

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而Redmi Note 14 Pro機型則首發高通驍龍7s Gen3處理器，這同樣是一款備受期待的處理器，將為Note 14 Pro帶來強勁的性能支持。

根據Redmi Note系列的發布歷史，預計Note 14系列將在8月份與消費者見面。屆時，這兩款新機將為市場帶來新的活力，滿足不同用戶對高性能手機的需求。

此次Redmi Note 14系列的曝光，不僅展示了Redmi品牌在技術創新上的決心，也預示着智能手機市場將迎來新一輪的競爭。讓我們拭目以待，Redmi Note 14系列將如何在市場上掀起波瀾。

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