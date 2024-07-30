iPhone SE 4這次不再是清庫存？A18晶片、Face ID、20W快充樣樣齊

自從蘋果推出iPhone SE系列以來，這款入門級別的手機一直在全球市場上佔據重要地位。雖然銷量無法與iPhone的主流型號相比，但其憑藉着性價比和實用性，依舊擁有大量忠實用戶。



然而，隨着iPhone SE 3的逐漸退熱，蘋果似乎意識到需要在下一代產品上進行重大革新。根據最新的爆料，iPhone SE 4將帶來一系列的升級與改變，使其成為一款備受期待的產品。

iPhone SE 4這次終於不再是清庫存？（X）

設計

根據國外科技媒體MacRumors的報道，iPhone SE 4的內部代號為「Ghost」，在設計上將與iPhone 14相似。這意味着iPhone SE 4將採用小劉海屏幕設計，屏幕尺寸預計為6.1英寸的OLED顯示屏，與iPhone 14同款。這一變化標誌着iPhone SE系列將全面告別Touch ID，迎來Face ID的生物識別方式，徹底進入全面屏時代。

iPhone SE 4的邊框設計也將有所改變，從弧面變為直角，材質為鋁合金，後蓋則採用玻璃。這個設計不僅讓手機看起來更加現代化，也提高了整機的質感和耐用性。

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硬件

iPhone SE 4將首次引入操作按鈕（Action Button），這一按鈕最早出現在iPhone 15 Pro上。操作按鈕取代了傳統的靜音撥片，用戶可以根據個人使用習慣，自定義不同的操作選項。這一設計不僅提升了用戶體驗，也讓iPhone SE 4更加符合現代用戶的需求。

為了符合即將出台的歐盟法規，iPhone SE 4將採用USB-C端口。消息來源稱，蘋果內部已經開始廣泛使用E85連接器，也就是USB-C端口。這一改變不僅提升了設備的兼容性，也讓數據傳輸速度和充電效率有了顯著提高。

iPhone SE 4的攝像頭系統將迎來重大升級。儘管機身背面仍只有一個攝像頭，但分辨率將提升至4800萬像素，與當前SE 3的1200萬像素相比，這是一次質的飛躍。相機設計方面，蘋果工程師為相機凸起開發了至少五種設計方案，最終可能會採用長方形相機島或單個相機凸起的設計。4800萬像素的攝像頭不僅提升了照片的清晰度，也增強了低光環境下的拍攝能力。

iPhone SE 4可能成為蘋果首款使用自研5G基帶的「實驗田」。蘋果正在開發代號為「Sinope」的內部5G基帶，並計劃在iPhone SE 4上進行測試。如果測試成功，這一技術將在未來的iPhone機型上廣泛應用。然而，分析師們對蘋果自研5G基帶的進展持謹慎態度，認為其難以達到預期。因此，iPhone SE 4最終是否會搭載自研5G基帶仍需觀望。

關於iPhone SE 4將搭載的處理器，目前有兩種說法。一種是將搭載與iPhone 16同款的A18晶片，另一種則是可能採用A17 Pro或A16晶片。無論採用哪種處理器，iPhone SE 4的性能都將有保障，並具備使用最新Apple Intelligence功能的硬件條件。

iPhone SE 4將配備與iPhone 14標準版相同的3279mAh電池，支持20W有線快充。這一配置確保了設備的續航能力，滿足用戶日常使用的需求。

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發布

儘管iPhone SE 4的發布一再推遲，但最新消息顯示，這款手機預計將在明年的蘋果春季發布會上亮相。由於iPhone SE 4在設計和硬件上的重大升級，其售價也將有所上調。據傳起步價可能從429美元提升到469美元，具體定價還將受到各地區匯率的影響。

總結

iPhone SE 4的推出，標誌着蘋果在入門級手機市場上的又一次革新。無論是外觀設計的現代化，還是硬件配置的全面升級，都讓人對這款新機型充滿期待。儘管iPhone SE 4在某些方面偏離了SE系列的傳統，但其強大的性能和實用的功能，依舊能夠吸引大量用戶。如果你是iPhone SE系列的忠實粉絲，不妨耐心等待這款新機型的發布，相信它不會讓你失望。

通過這次全面升級，iPhone SE 4不僅延續了SE系列的高性價比，也賦予了它更多現代化的元素，使其在激烈的市場競爭中脱穎而出。無論你是追求高性能的科技達人，還是鍾情於小屏幕的懷舊用戶，iPhone SE 4都將是你不容錯過的選擇。

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