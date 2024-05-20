傳HUAWEI Mate X6或於9月發表　國產最強摺疊屏手機會突襲推出？

近年摺疊屏幕手機可以講得是國產品牌的天下，而韓系品牌都要企埋一邊。近日就有消息傳出，HUAWEI 最新於9月推出新一代摺疊屏手機 Mate X6!



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HUAWEI 自去年回歸5G後所推出的產品一直受外界關注，早前推出的5G摺疊屏幕手機 Mate X5 更是同類產品中外型設計最輕巧的一部。

而近日國內博主智慧皮卡丘表示，新一代 Mate X6 將會於9月與 Mate 70 系列同場發佈，該機的性能將大幅提升。另外，根據 HUAWEI 近期推出手機的手法來看，Mate X6 與 Mate 70系列，將不會舉行發佈會，同時更不公佈處理器的規格，將直接突襲推市場。

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